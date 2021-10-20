بنك برقان يوسّع مجموعة مزايا بطاقة «هيبة»

مال وأعمال

قام بنك برقان بتوسيع مجموعة مزايا بطاقة هيبة من خلال إضافة خدمات تأمين جديدة متميزة بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الكويت (GIG-Kuwait). وتؤكد هذه الخطوة التزام البنك بمواصلة تطوير وتنويع عروض ومزايا بطاقاته لتحسين التجربة المصرفية للعملاء بشكل عام من خلال مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.

وسيتمكن حاملو بطاقة هيبة من خلال هذا التعاون مع مجموعة الخليج للتأمين من الاستمتاع بمجموعة من الخدمات التأمينية المتميزة ومن بينها التأمين الشامل لليخوت والسيارات، بالإضافة إلى تأمين ضد الحرائق والأخطار يشمل المنزل والممتلكات الشخصية ضمن حزمة التأمين على المنزل.

وتشمل مزايا التأمين أيضا توفير التأمين الصحي المتميز من خلال برنامج «فيّ» الذي يلبي جميع الاحتياجات الصحية ويغطي تكاليف العلاج في شبكة خدمات طبية واسعة تشمل عيادات ومستشفيات خاصة معتمدة داخل الكويت وخارجها. ويخفف سقف التأمين الصحي الذي يتراوح بين 100 ألف دينار كويتي و500 ألف دينار كويتي، حسب خطة التأمين المختارة، عن العملاء الأعباء المالية لتكاليف العلاج والخدمات الطبية.

وصرّح ناصر القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، تعليقا على المزايا الجديدة لبطاقة هيبة قائلاً «منذ طرحها في السوق المصرفي الكويتي، عرفت بطاقة هيبة إقبالا كبيرا وحظيت باستحسان واسع لما تقدمه من عروض ومزايا مميزة وفريدة من نوعها مصممة لتلبي تطلعات قاعدة عملاء النخبة لدينا. كان الدافع وراء التعاون مع GIG-Kuwait هو حرصنا على تطوير خدمات البطاقات الحالية أكثر من خلال إضافة مجموعة متنوعة من المزايا، ونحن على ثقة من أن خدمات GIG-Kuwait ستضيف قيمة كبيرة لعملائنا حاملي بطاقة هيبة». وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين- الكويت، طارق عبد الوهاب الصحاف « بنك برقان هو أحد شركائنا الماليين الذين نثق بهم ونعتمد عليهم كجزء من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو). وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع بنك برقان تماشياً مع أهداف البنك ومجموعتنا بتقديم أفضل الخدمات التأمينية والمنتجات المبتكرة لعملاء النخبة حاملي بطاقة هيبة، ويسعدنا أن يتم اختيارنا للمساهمة في توفير تجربة مصرفية فريدة لحاملي البطاقة». وتتميز بطاقة هيبة من برقان بتصميم شخصي فريد ومجموعة واسعة من المزايا الحصرية المتعلقة بالسفر والتأمين والرعاية الصحية، والترفيه، والمطاعم، والتسوق. ويتم تسجيل حاملي بطاقات هيبة تلقائيًا في برنامج مكافآت برقان الذي يتيح للعملاء الحصول على 7 نقاط مقابل كل دينار كويتي يتم صرفه باستخدام البطاقة في الكويت و14 نقطة عند استخدام البطاقة في الخارج. كما يمكن لحاملي بطاقة هيبة الاستمتاع بمجموعة كبيرة من خدمات المساعدة الشخصية الحصرية بما في ذلك خدمة الكونسيرج العالمية المتوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والدخول المجاني إلى عدد غير محدود من صالات المطارات حول العالم، وخدمات الكونسيرج بالمطار، وخدماتGlobal Blue VIP وخدمات التأشيرات.

