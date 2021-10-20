الهاجري لـ «النهار»: الإيجارات أهم تحديات «البزنس» النسائي

النهار Plus

قالت وضحى فارس الهاجري العاملة في قطاع تسويق المشاريع في الكويت أن ارتفاع الايجارات من بين أهم التحديات التي تواجه «البزنس النسائي» في الكويت، لافتة الى أن بيئة الأعمال في الكويت مشجعة لعمل المرأة وأن استخراج التراخيص لا يمثل أدنى مشكلة لمن يعملن في مجالات قطاع الأعمال المختلفة.

ولفتت الهاجري في لقاء أجرته «النهار» الى أن المرأة الكويتية قادرة على إدارة المشاريع بكفاءة واقتدار وحققت الكثير من النجاحات في الكثير من المجالات التي عملت بها منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن عامل الخبرة له دور كبير في الحفاظ على بقاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن نجاح المرأة الكويتية في عملها جعلها تحتل مكانة كبيرة بين سيدات الأعمال في مجال البزنس على المستوى الخليجي.

تأثيرات سلبية

وأوضحت الهاجري أن تفشي فيروس كورونا أثر سلباً في وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وتحديداً في مجال قطاع الأغذية، مبينة أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت مجال عملها خلال تلك الفترة، الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقومون بإغلاق مشروعاتهم بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات والرواتب للعاملين.

التسويق الفعال

وقالت الهاجري إن تسويق المشاريع على درجة كبيرة من الأهمية، بل يمثل العمود الفقري لنجاح المشروع وتخطيه أي تحديات مستقبلية قد يتعرض لها، سواء كانت مالية أو غيرها.

وأشارت إلى أن التسويق الفعال والمدروس ساعد الكثير من أصحاب الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نجاحاتهم في الكثير من المجالات والقطاعات ومواجهة تفشي فيروس كورونا.

ولفتت الى أن فكرة التسويق لا تعتمد على مشروع يديره الرجل أو المرأة، بل إن تسويق المشروع يعتمد على الفهم الجيد للمشروع ومدى تمسك صاحبه بتحقيق الأفكار الخاصة به ومواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول للمشاكل الصعبة التي تواجهه.

وعن تأثير عودة الحياة الكاملة مرة أخرى في «البزنس النسائي»، أوضحت أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير في وضع المشروعات التي تديرها المرأة بشكل خاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الكويت، مضيفة ان تفشي فيروس كورونا أثر كثيراً في وضع المشروعات في القطاعات الاستهلاكية والانتاجية ليس في الكويت فحسب، ولكن في جميع دول العالم.

العودة الكاملة للحياة

وبينت أن من شأن العودة للحياة الطبيعية بشكل كامل تحقيق انتعاش كبير في الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الانفتاح في بيئة الأعمال وتشجيع الشباب الذين أغلقت مشروعاتهم للعودة مرة أخرى وبقوة.

واستدركت الهاجري قائلة: إن توافر العوامل المناسبة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل التسويق الجيد للمنتجات وكذلك التمويل والعمالة المدربة له أبلغ الأثر في تحسين مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأداء الاقتصادي، الأمر الذي أولته الكويت أهمية خاصة لإيمانها بأهمية تلك المشروعات في توظيف قدرات الشباب الهائلة في الكثير من القطاعات والعمل في الوقت نفسه على تحسين مصادر الدخل.

وبينت أن تأسيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بين البراهين على جدية الحكومة في الاهتمام بهذا القطاع العريض والعاملين فيه، كما أن رغبة الحكومة في فتح مجالات أوسع للشباب في القطاع الخاص بعيداً عن العمل الحكومي من بين تلك العوامل التي ساهمت في تعزيز وضع تلك المشروعات.

تحقيق الإنجازات

ودعت الهاجري الى وضع آليات محددة للخروج بتصورات واضحة قادرة على تحقيق الإنجازات في المجالات المختلفة التي يعمل فيها بها الشباب.

وعن توافر العوامل المشجعة للمرأة الكويتية في مجال «البزنس»، أوضحت الهاجري أن بيئة الأعمال بها الكثير من الحوافز الإيجابية التي تشجع المرأة على الريادة والعمل وتحقيق النجاحات، مبينة أن من أهم تلك العوامل سهولة استخراج التراخيص التجارية وتذليل كل العقبات التي كانت في السابق وهو تطور كبير أنجزته الحكومة في الآونة الأخيرة.

وقالت إن الحكومة تمكنت في الكثير من جهاتها من إنجاز المعاملات بيسر وسهولة من دون الحاجة للذهاب إلى الجهة والانتظار فترات طويلة وهو من الأمور التي ستحسن من بيئة الأعمال.

دعم المشروعات

وأشارت الهاجري إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة في الكويت يحظى باهتمام حكومي كبير ويشجع الكثيرين على الدخول في «بزنس» المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستدركت أن إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي تواجه الشباب عند تأسيس مشروعاتهم والمتمثلة في الإيجارات المرتفعة يمثل أحد التطلعات للكثير من سيدات الأعمال ممن يرغبن في تأسيس مشروعاتهن.

وقالت إن غلاء الإيجارات يدفع أصحاب الأفكار إلى التخلي عن مشروعاتهم، فالعائد من إقامة تلك المشروعات يصبح بلا جدوى ولا قيمة لارتفاع التكلفة الخاصة بالإيجارات، ناهيك عن رواتب الموظفين وكذلك المصروفات الأخرى، الأمر الذي يجعل إقامة المشروع غير مجد اقتصادياً.

وحول نوعية المشروعات التي تقوم بتسويقها، أوضحت الهاجري أنها تتخصص بشكل رئيس في المشروعات التي لها علاقة بقطاع الأغذية مثل: الكافيهات والمطاعم بأنواعها المختلفة والمخابز، حيث يجري إعداد خطط تسويق لها داخل المجتمع والعمل على تحقيق أهداف العميل من وراء إقامة المشروع.

واشارت إلى أن هناك الكثيرات من صاحبات البزنس النسائي عُدن مرة أخرى إلى الحياة وممارسة أعمالهن مع قرب انتهاء تفشي فيروس كورونا والتوجه الحكومي للعودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

وبينت الهاجري أن الدعم مطلوب سواء للمرأة أو الرجل عند إقامة أي مشروع سواء كان خدمياً أو انتاجياً، فدعم المجتمع صاحب المشروع من المرأة والرجل أمر على قدر كبير من الأهمية على المدى الطويل.

تنويع الدخل

وأشارت الى أن نجاح بقاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تحقيق الحكومة لهدف تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل وألا يكون الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية التي تتميز بالتقلب وعدم الاستقرار.

واستدركت الهاجري قائلة: إن المرأة الكويتية أثبتت في الكثير من المشروعات التي عادت مرة أخرى إلى قدرتها على الإدارة وتحقيق النجاحات، خاصة في قطاع الصالونات، مشيرة إلى أنها وجدت الكثير من السيدات يقمن بالإدارة والإشراف على تلك النوعية من المشروعات وحققن الكثير من النجاحات من دون حاجة الى أحد.

ودعت الهاجري إلى العمل على معالجة التحديات التي تواجه عمل المرأة الكويتية في القطاعات التي تعمل بها، خاصة أن المرأة تمتلك الكثير من المواهب والقدرات ما يجعلها قادرة على تحقيق الإنجازات والنجاح.