9 نصائح لسيدات الأعمال.. للحصول على تمويل

النهار Plus

1- تجنبي السعي للكمال: هذا أمرٌ مهم لأنه في كثير من الأحيان نشعر بأننا لسنا مستعدات أو ربما مثاليات بما يكفي لهذه الترقية أو لتلك الفرصة التالية، وربما يجب أن ننتظر، في حين إن الحقيقة هي أن المرأة تحتاج الصدق مع نفسها وأن تعطي أفضل ما لديها.

2- قدمي حلولاً تكاملية: تكاد تنعدم الفرص لتكون خدمة المنتج التي تقدمينها قائمةً بذاتها ولا تتطلب أي أجهزة أخرى أو إضافات. وعندما تقفين عند لوحة العمل لوضع نماذج المنتج، ابحثي مع العميل أو أنظمة البيانات الأساسية الأخرى عن خريطة تكامل واضحة ومكتملة.

3- ركزي على الأمور المهمة: ليكن تصميمك مفصلاً على القياس، فهذه نقطة الانطلاق الفعلية إذا أردتِ للمستخدم النهائي أن يحظى بتجربة ممتازة ويستمر في الانجذاب للمنتج ما يزيد من ثقة المستثمر بشركتك ويمكنك من جمع الأموال للشركة.

4- ضعي العمل في حلقة لانهائية: التطوير المستمر للمنتج أمرٌ أساس، التمسي الآراء بانتظام من مستخدمي النسخة التجريبية «بيتا» في وقت مبكر وحددي أولوياتك واستخدمي هذه التعليقات طالما أن المنتج متوافر. فالهدف هو أن تتطوري بشكل أسرع وفقاً لاحتياجات صناعتك الأساسية لتتمكني من جمع الأموال لشركتكِ الناشئة، لذا تأكدي من العمل في حلقة لا نهائية دائماً!

5- التعاون والمشاركة في الابتكار: أصبحت السلاسة والفورية وتخصيص التوقعات من الأمور الأساسية للعملاء ولا يمكنك تلبية تلك التوقعات إلا من خلال الشراكة مع «اللاعبين» والمقرضين الراسخين الذين يتبنون حلولك ويؤمنون بها. وللتغريد خارج السرب؛ خارج الحدود التي يجب الوقوف عندها، نكاد نلامس السماء عندما نتشارك مع الأفضل في المجال.

6- اختبري المنتج بشكل دائم: نأمل جميعاً في الحصول على منتج «تكنولوجيا مالية - سلس ومطواع وخال من الأخطاء، ولكن لنكن واقعيين إذ ستواجهنا قواعد بيانات العملاء المعقدة، والأنظمة القديمة، وبروتوكولات الأمان ، حيث يعد الاحتكاك مسلمةً في مرحلة النشر ويعد الاختبار أحد الأنشطة الأكثر أهمية التي يجب أن تقضي وقتاً عليها -أ نت شخصياً- بالإضافة إلى الفريق الذي تعملين معه.

7- أحيطي نفسك بالخبراء: من المهم أن تحيطي نفسك بأشخاص يؤمنون بك وبقدراتك. حيث يبدأ ذلك من المنزل ويمتد إلى العمل. وتأكدي من الأشخاص الذين سيكملونكِ في الفريق. فالأشخاص الذين يرددون صدى شغفك وإيمانك هم الأشخاص الذين تريدينَهم على مركبك!

8- أديري أمورك بنفسك عند جمع المال للشركة: عبرّت معظم المتحدثات عن تحد مشترك واجهنه كسيدات أعمال: صعوبة في جمع الأموال لشركاتِهِن الناشئة. قُلنَ إن هذا التحدي هو في الأساس نتيجة التحيز بين الجنسين مثل أي مكان عمل آخر.

9- تَغَلبي على القوالب النمطية الجنسية: تمثل المعايير الاجتماعية وأدوار الجنسين الأسباب الرئيسة الأخرى لعدم ثقة المستثمرين بسيدات الأعمال. وغالباً ما يُعتبر أن المرأة يجب أن تعمل «بدوام جزئي» أو «كهواية» وتنطبق العقلية نفسها في النظام البيئي للشركات الناشئة، إذ يغطي المستثمرون على التزام النساء بأعمالهم من خلال الأسئلة المتعلقة بموازنتهن بين العمل والحياة. وبالمثل، فإن مجالات العمل التي يسيطر عليها الرجال تاريخياً ليست مُتقبلة تماماً لدخول سيدات الأعمال.

