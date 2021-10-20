14 % من رواد الأعمال في الهند.. «نساء»

النهار Plus

تشكل النساء 14 بالمئة فقط من إجمالي رواد الأعمال في الهند، وفقاً للتعداد الاقتصادي السادس الصادر عن وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في عام ????.

وغالباً ما تأتي سيدات الأعمال بشريكٍ مؤسس لتسهيل عملية البحث عن التمويل. ففي ريادة الأعمال أو أماكن العمل لا يوجد تمييز بين الجنسين بشكلٍ عام، ولكن الحقيقة البشعة هي أن الأمر ليس كذلك فهذه ظاهرة عالمية وليست خاصة ببلد معين مثل الهند.

ومثل كل الحلول يتطلب البقاء والازدهار مزيجاً من مختلف الإجراءات والأساليب؛ فمن الصعب أن تكوني ريادية.

فعندما تحاول امرأة وضع علامة في مكان يسيطر عليه الذكور ستواجه الكثير من التحديات والعقبات لتتخطاها، في الوقت الذي يشكل فيه الرجال 86 في المئة من رواد الأعمال في الهند.

