الشامري: 50 % من النساء تجاوزن بقدراتهن الرجال

النهار Plus

أكدت الاعلامية والمصممة عبير الشامري ان المرأة سبب تراجع تمثيل المرأة وغيابها عن مجلس الأمة في الانعقاد الحالي، مشددة على أن عدم تبنيها لقضايا المرأة بالشكل الصحيح وانشغالها في القضايا العامة الاعلامية اكثر من المجتمعية كان سببا لعدم تواجدها حاليا.

وأشارت الشامري في حوار خاص لـ«النهار» الى ان 50% من النساء تجاوزن بقدراتهن العملية بعض الرجال، مؤكدة ان المرأة الواعية لا ترتبط بالمقولات والأعراف الوهمية، بل تقدم نفسها بالشكل الذي يناسبها.

وتطرقت الى بعض المواضيع المهمة التي تتعلق بقضايا المرأة فكان هذا الحوار:

? كيف تجدين العمل في الاعلام من خلال اعداد البرامج الاذاعية، الا تعتقدين انه يحتاج لتحضير ونشاط ذهني دائم متواصل بشكل يومي.. كيف استطاعت عبير تأمين هذا الجانب؟

? لكل طموح فكرة ينطلق من خلالها.. تحتاج للكثير من العطاء والجهد حتى تتشكل عناصر نجاح الانسان، لذلك جعلت من المبدأ طريقي في تشكيل وتحقيق كل طموحاتي، وعلينا ان ندرك أن الاصرار هو طريق النجاح.

? ماذا اضاف لك العمل في الأعلام وماذا اكسبك اعداد البرامج التلفزيونية منها والإذاعية؟

? الثقافة والدبلوماسية ومعرفة دور تأثير الاعلام، وفتح لي مجالات كثيره في التعامل مع كل فئات المجتمع من خلال اعداد البرامج الاذاعية، فأنا اسعى كما يسعى غيري الى ان نستفيد من كل اوقاتنا فيما ينفعنا وينفع وطننا الغالي.

الوعي

? على الرغم من ابداع المرأة في كل المجالات الا ان حقها مهضوم امام تواجد ابداع الرجل؟ كيف تنظرين لهذا الجانب بما انك مطلعة ومثقفة؟

? غير صحيح.. المرأة الواعية لا ترتبط بالمقولات والأعراف الوهمية، فهي من تقدم نفسها بالشكل الذي يناسبها والمكان الذي تستطيع ان تقدم من خلاله كل شيء، فهناك مايقارب الـ 50%تجاوزن بقدراتهن العملية الرجال.

ذوق خليجي

? قلتِ في السابق ان وسائل التواصل الاجتماعي قربت الذوق الخليجي في «الأزياء» هل مازلتِ متمسكة بهذه القناعة؟ وكيف؟

? المرأة بشكل متكامل تظهر اناقتها بكل وضوح، لم نكن نعرف حجم التشابه والتقارب بين نساء مجتمعنا الخليجي ولكن بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي اتاحت الفرصة للاطلاع العام على ذوق المرأة الخليجية لنجد أنفسنا امام مجتمع نسائي خليجي متشابه ذوقيا.

? بصفتك مصممة كيف ترين الاقبال على شراء سيدات المجتمع الخليجي لتصاميم العبايات التي تقومين بتصميمها هل حماسك مازال متوهجا ام تضاءل مع دخول مصممات جديدات عالم سوق العبايات؟

? ابواب الرزق مفتوحة ولكن ما يفرض استمراريتك هو الابداع والتميز وهناك الكثير حاول ولم يكتب له النجاح وهناك من عمل ولم يكتب له النجاح، ولكن ما يفرض استمراريتك هو روح تصميمك وعدم تقليدك، وعتبٌ على من يسرق جهد الغير باستنساخه، ولابد من احترام المصمم وعدم سرقة جهده وهذه رسالة للمبتدئين.

? قمت بإعداد وتقديم برامج شعرية اذاعية، وتمنيت ان تكون هناك رابطة للشعر الشعبي الخليجي وتكون مدعومة من قبل دول مجلس التعاون ومقرها يكون في الكويت»؟ هل حدث جديد لتحقيق هذه الأمنية؟

? الأماني نتعلق بها حتى تتحقق وانا اجعل لأمنياتي جناحين حتى اترك لها فرصة للتحليق في سماء طموحاتي مع ايماني الكامل بانه ليس كل ما نتمناه ندركه.

? المجتمعات الشرقية عموماً والخليجية خصوصا تعتبر مجتمعات ذكورية تقليدية تحكمها العادات والتقاليد الصارمة ما التبعات والرؤى التي تتحملينها كإعلامية في هذا المحيط؟

? أسعى لخلق الثقة وطرح التوجه الجيد ومناقشه مثل هذه المواضيع مع المختصين لايجاد تقارب فكري عام، اما تعاملي كشخصية فمرتبط باحترام بيئتي في التعامل الأخلاقي والانساني مع كل من حولي.

حقوق وواجبات

? ما السبب الرئيسي الذي جعل من بعض النساء في الكويت يتخذن موقفا متشددا للمطالبة بالحقوق والواجبات وهل المرأة الكويتية حاليا تعاني من الظلم والتقصير وقصور في القوانين؟ ولماذا؟

? تعتبر الكويت وطن الانسانية لم -ولن- تخذل أو تنتهك حقوق المرأة، فالحمد لله أننا نحظى باحترام القيادة لدور المرأة الفعال في المجتمع.

عنف وخلافات

? كيف تنظرين لتزايد حالات العنف والخلافات بين الرجل والمرأة والقتل في السنوات الأخيرة بصفتك اعلامية ولها الحق في ابداء رأيها في هذا الجانب؟

? يسوءني ما يحدث مثل ما يسوء كل انسان، يكره العنف.. فهناك قانون وجهات تردع كل من تسول له نفسه.

? كشفت قضية العنف ضد النساء في وسائل التواصل مستور البيوت والمشاكل المتضخمة في الكويت، فلو تم عمل حملات متنوعة هل سنقضي على هذه الظاهرة السلبية؟

? دون ادنى شك ان الاعلام له دور في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا والظواهر السلبية ومعالجتها، لذلك التوعية الاعلامية والمجتمعية لها دور فعال لمعالجتها.

الجمعيات النسائية

? ما رأيك في اداء ودور الجمعيات النسائية في الكويت، وهل قامت بدورها ام هناك جوانب تقصير من قبلها؟

? كل جمعية تجتهد حسب نشاط ها وتنطلق من مبدأ الدعم المتوافر، ومن وجهة نظري فان الجمعيات النسائية حققت الكثير من العطاء والنجاح في ابراز دور المرأة الابداعي والمجتمعي.

? في الأونة الأخيرة طغى مسمى «الناشطات الاجتماعيات» في الكويت كيف تجدين ما تقوم به الناشطات هل يعتبر مثاليا ومساره صحيحاً ام تتخلله الفوضى؟

? المسميات لاتعنيني بالشكل الكبير، وكل ما يعنيني الطرح الجيد الذي يتناسب مع فكري.. اما المسميات فخيارات اشخاص وليست خيارات مجتمعات.

? كيف تنظرين لجرائم القتل للنساء في الكويت خاصة ان بعض الكويتيات على قولهن لا يشعرن بالأمان؟

? يجب ألا نعمم الظلم ولا نتسرع في ابداء الرأي والحكم، هناك حالات شاذة لا تمثل مجتمعنا فالمرأة في مجتمعنا هي ام الرجل وأخته وزوجته وابنته، وكذلكً الرجل هو اخ واب وابن وزوج.

? كيف تجدين الحملات النسائية ومطالبات البعض بالحقوق النسائية؟

كل المطالبات التي فيها صلاح وطن وانسان فهي مشروعه ولا مانع بأن يكون للمرأة صوت في ذلك.

معوقات

? ما اهم المعوقات التي تواجه النساء في المجتمع الكويتي؟

? في الوقت الحالي لا يوجد اي معوقات، وأرى أن المرأة وزيرة ومديرة ووكيلة ونائبة للأمة في السابق ودكتورة ومهندسة وعالمة ومعلمة.

? كيف تجدين فعلياً فكرة توجه الدولة لتجنيد وانخراط النساء في الجيش وخلق فرص وظيفية جديدة لهن والوثوق في قدراتهن؟ هل نجاح المرأة الكويتية في وزارة الداخلية جعلها مهيأة لإثبات جدارتها في وزارة الدفاع؟

? المرأة الكويتية قادرة، على تحقيق الجدارة والنجاحات، فقد نجحت في السابق واراهن على نجاحها في الجيش وهي قادرة على الانخراط في شتى الميادين.

وسائل التواصل

? كيف تجدين ايجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي وتحرر الطرفين؟ هل تحتاج إلى رقابة وتفعيل ام الوضع يبقى متزنا؟

? تحتاج وعيا ورقابة ذاتية ومجتمعية من مستخدميها، المتابع الجيد هو الذي يستطيع التفرقة بين السلبي والايجابي.

? غياب المرأة عن مجلس الأمة ازعج الكثير من سيدات المجتمع، وكان مثار جدلٍ خاصة ان الكويت هي اوّل دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في العام 2005؟ ماتعليقك؟

? المرأة سبب تراجع تمثيل المرأة في الدور النيابي، بعدم تبنيها لقضايا المرأة بالشكل الصحيح وانشغالها في القضايا العامة الاعلامية اكثر من القضايا المجتمعية.

