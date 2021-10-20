ميرنا طحان طرحت «مواته»

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طرحت الفنانة ?ميرنا طحان? كليبها الجديد ?مواته? وجرى تصوير العمل على متن قارب وسط الجزر والبحيرات الخلابة، ما أضفى سحراً جذاباً على المشاهد المصورة تتطرق الاغنية إلى الفراق بين الحبيب والحبيبة، وحالتي الحزن والخذلان اللتين تصيبانها. تظهر المشاهد الاولى ثنائياً على قارب وسط البحر، ثم في القسم الثاني من الكليب تظهر ميرنا لوحدها على لوح للتزلج على المياه.

ميرنا، التي تحقق شهرة كبيرة في دول الخليج العربي، تستعد لإطلاق الكثير من الأغاني، وسط خطة تسويقية جديدة تستهدف العالم العربي بأكمله كي تكمل مشوار نجاحها باحتراف أكبر وانتشار أوسع.

