دانييلا رحمة: سعادتي كبيرة بـ «للموت» في جزئه الثاني

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شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لها وهي تحمل نص الجزء الثاني من مسلسل «للموت»، معربةً عن سعادتها الكبيرة بعد قراءتها النص ونشرت رحمة الصورة عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» أكدت من خلالها أنها أصبحت في عالم أخر، على حد قولها، طالبةً من متابعيها الدعاء لها ولطاقم العمل بالنجاح والتوفيق فكتبت: «صرت بعالم تاني، ادعوا لنا.. للموت الجزء الثاني». وانهالت تعليقات المتابعين على منشور رحمة، وأعربوا عن سعادتهم لوجود جزء ثانٍ من العمل، وتشوّقهم لمتابعة العمل ومعرفة ما ستؤول إليه الأحداث، متمنين النجاح لرحمة، وأن تكون النتيجة النهائية للعمل على قدر التطلعات.

والجدير ذكره أن رحمة قد شاركت في بطولة الجزء الأول من مسلسل «للموت»، والذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت، ولاقى نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي، كما لاقت شخصية «ريم»، التي جسدتها رحمة في العمل، ردود فعلٍ إيجابية كثيرة من قبل الجمهور.

يشار إلى أن مسلسل «للموت» هو عمل درامي لبناني سوري - مشترك عُرض في رمضان 2021، مكوّن من 30 حلقة، تدور أحداثه حول شابتين هما دانييلا رحمة بدور «ريم» وماغي بو غصن بدور «سحر»، نشأتا في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة جراء تشردهما وعدم عائلة تحتويهما.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب رحمة وبو غصن عدد من النجوم منهم خالد القيش وباسم مغنية ومحمد الأحمد ورندة كعدي، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ومن إنتاج إيغل فيلمز.

