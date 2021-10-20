أسماء لمنور: عمليات التحضير لألبومي المقبل مستمرة

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تحدثت الفنانة اسماء لمنور عن تفاصيل الديو المنتظر الذي سيجمعها مع الفنانة أصالة نصري، وقالت إنه قد سُجلت الأغنية في الاستوديو، وهي أغنية مغربية من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق حجيلي. وأضافت لمنور أن الأغنية جميلة جدا، وستعجب الجمهور، مشيرةً إلى أنها تعبّر عن حالة الحب التي تعيشها هي وأصالة، كما أنهما ستجسّدان مشاعرهما بشكل جميل جدا سيصل إلى قلب كل من سيستمع لها. كما تحدثت لمنور عن تجربتها في الغناء إلى جانب الفنان أصيل سالم نجل الفنان أبو بكر سالم، وقالت إن سالم هو أخ لها وكانت المشاركة موفقة، مشيرةً إلى أن فكرة وجود ديو يجمعها معه شيء يشرفها، فهي على علاقة صداقة قوية معه، كما أن هناك علاقة صداقة عائلية فيما بينهما، وهي حاليا تنتظر الفكرة المناسبة.

كما أعربت عن فخرها الكبير نتيجة مشاركتها في حدث مهم مثل إكسبو 2020 في دبي، وغنائها فيه، مؤكدةً أن الحدث بحد ذاته يعتبر مدعاةً للفخر لكل عربي.

وكشفت لمنور أنها تحضِّر حاليا لمجموعة حفلات خاصة وعامة، كما لديها حفلات في السعودية، وتحديدا في الرياض، في حين عمليات التحضير لألبومها المقبل مستمرة، ولكنها اشتاقت إلى رؤية جمهورها على الواقع، وهذا سبب محاولتها الحضور في عدد كبير من الحفلات في كل الوطن العربي.

