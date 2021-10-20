نسمة حلمي لـ «النهار»: على الفنانات  متابعة الـ«تريند» والاهتمام بالتفاصيل

إضاءات

لا يزال مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، التي انطلقت مساء الخميس الماضي، يسيطر على أحاديث ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بـ«إطلالات النجوم»، والتي لم تتوقف عند حد «حفل الافتتاح»، الذي شهد إطلالات متنوعة، وجريئة، من جانب بعض النجمات، وإطلالات غير موقفة من البعض الآخر. نسمة حلمي، مصممة الأزياء، والـ«إستايلست»، أكدت أن «النجمات والنجوم خلال اليوم الثاني والخاص بعرض الأفلام تألقن في إطلالات مميزة، حيث ظهرت كارين وازن بمظهر مدهش في الفستان الجولد عن فستانها في حفل الافتتاح، حيث لم تكن قصة فستان الافتتاح تتناسب مع شكل جسمها».

ملكة «الريد كاربت»

وأضافت «نسمة»: الفنانة التونسية دُرة تعتبر ملكة الـ«ريد كاربت» فهي تعرف تفاصيل جمالها جيدا، فبخلاف فستانها المدهش خلال الافتتاح، فإنها أصابت للمرة الثانية باختيارها الفستان في اليوم الثاني، ولهذا استحقت عن جدارة ملكة الـ«ريد كاربت»، كما وفقت الفنانة داليا البحيري في اختيار فستانها الأسود الذي ظهرت به خلال اليوم الثاني، حيث جاء مناسباً لشكل جسمها وجاءت قصة شعرها مناسبة جدا بها الكثير من الحيوية والانطلاقة، غير أن إطلالتها في اليوم الثالث للمهرجان «كارثة». أما الفنانة يسرا التي تألقت بفستان ملكي في حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، فأوضحت مصممة الأزياء الشهيرة، أنها أحبت اللون الأحمر والمجوهرات التي أطلت بها «يسرا» في ثاني أيام المهرجان، غير أن الفستان لم يكن موفقًا على الإطلاق، على حد قولها.

وتابعت «نسمة»: أمينة خليل في الفستان الذهبي في اليوم الثاني عملت بجد كي تظهر أفضل من فستان ليلة الافتتاح، وأتمنى أن تحافظ على هذا الحس المميز في اختياراتها، ولا أستطيع هنا إخفاء إعجابي بإطلالة بشري بفستان أسود في ثاني أيام المهرجان، بل أعتبره أفضل اختياراتها حتى الآن.

العناية بالجمال

على خلاف إعجابها بـ«إطلالة الافتتاح»، لم تبدي نسمة إعجابها بالفستان الذي ظهرت به الفنانة ليلى علوي، في ثاني أيام المهرجان، مشددة على أن «جمال ليلى علوي يستحق جهداً أكثر منها، وعليها أن تبذل الكثير في تسريحة الشعر والماكياج واختيار الفستان».

ووصفت مصممة الأزياء فستان اللبنانية ميس حمدان، الذي ظهرت به في ثاني أيام المهرجان بأنه « غاية في الجمال والماكياج والمجوهرات وقصة الشعر في تناغم»، مضيفة «أما الفنانة نسرين طافش فقد سبق أن ارتدت من قبل تصميم الفستان نفسه الذي ظهرت به ثاني أيام المهرجان، ولهذا جمالها الصاخب وتسريحة شعرها والماكياج كانت موفقة جدا أكثر من اختيارها الفستان».

كما أشارت نسمة إلى أن «اللوك الذي ظهرت به روجينا في ثاني أيام المهرجان، الجوانتي لم يكن موفقاً وطول الفستان لم يكن مناسبا لها، حيث أظهرها بشكل أقصر، غير أنها تداركت هذا في ثالث إطلالة لها، حيث ظهرت بشكل جمالي أكثر، في حين إن إطلالة الفنانة الشابة ثراء جبيل، خلال اليوم الثاني للمهرجان، لم تكن موفقة نهائيا».

كابلز شيك

في المقابل، أثنت نسمة على إطلالة الفنانة بسنت شوقي، التي ظهرت بها ثالث أيام «الجونة السينمائي»، مشيرة إلى أن «بسنت وزوجها الفنان محمد فراج كابلز شيك تشعر معهما أن كل شيء في مكانه الصحيح».

كما أكدت أن «فستان الفنانة أروي جودة في ثالث أيام المهرجان، أفضل بكثير من فستان الافتتاح وأظهرها بمظهر مثير».

ووصفت نسمة اللوك الذي ظهرت به الفنانة منى زكي في ثالث يوم بـ«الفريش والمختلف» هذا إلى جانب كونه جديداً بالنسبة إلى الإطلالات التي اعتمدتها منى خلال الفترة الماضية. أما إطلالة الفنانة رانيا يوسف، فقد رأت مصممة الأزياء الشيهرة، أنها كانت موفقة في اليوم الثالث بشكل كبير عن فستان حفل الافتتاح، وجاء الشعر والماكياج متناغمين. «التنفيذ فقير للغاية».. وصف منحته نسمة لإطلالة الفنانة الأردنية صبا مبارك، في ثالث أيام المهرجان، مضيفة «المقاس لم يكن جيداً، وربما يكون الشعر والماكياج مقبولين لكن الحذاء غير مقبول». وحول لجوء بعض الفنانات إلى ارتداء ملابس غريبة في حفلات افتتاح وختام المهرجانات، قالت مصممة الأزياء الشهيرة: اختيار الملابس الغريبة لا يقبل عليه فقط لجذب الانتباه، لكن هناك فنانات يفضلن الظهور بالملابس الغريبة، لكن مهما كانت إطلالة الفنانة غريبة يجب أن تراعى الحدود في افتتاحات المهرجانات يجب ألا تكون الفنانة ملابسها غريبة وخارجة عن المألوف، وهو ليس أمراً مطلوباً لجذب الأنظار خلال المهرجانات لأن هناك فنانات يجذبن الانتباه ببساطتهن ويأخذن العين، وبعض الفنانات اللاتي يعتمدن على البهرجة، والخروج عن المألوف، قد يأخذن العين ولكن بشكل سلبي».

ووجهت نسمة نصيحة للفنانات بأهمية توافر «إستايلست» للفنانة مهم جدا لكي يكون هناك اختيار سليم في كل التفاصيل (الملابس والاكسسوارات والماكياج والشعر).

