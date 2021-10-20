الرياضة النسائية في الكويت تطوّرت كثيراً.. وتحتاج المزيد

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أكدت لاعبة منتخب الكرة الطائرة السابقة والحكم الحالي لرفع الأثقال أشواق العطار أن الرياضة النسائية في الكويت تحتاج للمزيد من الاهتمام سواء من الجانب المادي أو الإعلامي أو حتى من ناحية توافر المنشآت الخاصة بالسيدات، وقالت إن الانتقادات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والموجهة للسيدات اللاتي يمارسن الرياضة تعتبر أمراً مرفوضاً ويجب وضع حد له، وذلك من أجل تشجيع الفتيات الصغار للاقبال على الرياضة.

واعترفت العطار أن النشاط الرياضي النسائي شهد في الفترة الأخيرة تطوراً واضحاً وتغيراً ملموساً خصوصاً بعد أن نالت السيدة الكويتية موقعها المستحق في التمثيل البرلماني في مجلس الأمة، وكذلك توليها حقائب وزارية عدة، بالإضافة إلى زيادة الوعي في المجتمع، لافتةً إلى إنشاء عدد من اللجان النسائية في الاتحادات الرياضية، وهو الأمر الذي فتح المجال أمام الفتيات للدخول إلى الأندية وممارسة الألعاب الجماعية والفردية بالإضافة إلى تشكيل منتخبات وطنية للمشاركة في البطولات الخارجية، وذلك تماشياً مع متطلبات الاتحادات الدولية التي تحرص على وجود ممثل نسائي لجميع الألعاب الرياضية.

وأكدت العطار حرصها على متابعة كل ما هو جديدة في رياضة رفع الأثقال، وحضور البطولات المحلية والخليجية والعالمية وآخرها بطولة جدة لرفع الأثقال للشباب التي اختتمت الأسبوع الماضي. وقال إن تلك البطولات كانت من أجمل البطولات التي تابعتها وشهدت منافسات قوية بين ا?لمشاركين.

وتحدثت العطار عن بداياتها في المجال الرياضي، وقالت: «بدايتي كانت بعمر صغير نسبيا عام 1985م، ووقتها مارست كرة اليد وكرة الطائرة، وهي اللعبة التي أعجبتني وتابعت ممارستها في نادي الفتاة لفترة طويلة جداً، رغم الظروف الصعبة وقتها حيث كان نادي الفتاة هو النادي الوحيد الذي تستطيع فيه الفتاة الرياضية ممارسة هوايتها فيه، بالإضافة إلى قلة عدد الفتيات الممارسات للعبة، ناهيك عن عدم توافر وسائل النقل، وغيرها من العوائق.

وأشارت إلى أن تلك المعوقات لم تمنع النادي من تحقيق الانجازات على المستوى العربي والإقليمي، مثل التتويج مع «أزرق الطائرة» بلقب كأس الخليج 3 مرات، والمركز الثالث مرتين، بالإضافة إلى الظهور بمستوى جيد في البطولات العربية، لافتةً إلى أنها اعتزلت الكرة الطائرة في عام 2016 لتتجه إلى مجال التحكيم في لعبة كمال الأجسام.

وقالت: «شاركت في دورات تحكيمية عدة، وتدرجت في هذا المجال حتى نلت الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وشاركت في إدارة بطولة غرب آسيا مرتين في 2019 و2020.

وذكرت العطار أن حكم رفع الأثقال مطالب بأن يكون دقيق الملاحظة، سريع البديهة، لأن عملية رفع الأثقال تتم في بضع ثوان، وعلى الحكم متابعة أعضاء جسم الرباع من كتف وساعد وثبات قدمين، واستقامة الركبتين للتأكد من صحة المحاولة، كما ينبغي على الحكم متابعة القوانين الدولية للعبة والتي تتغير باستمرار.

وعن صعوبة ممارسة هذه اللعبة لدى السيدات، قالت العطار: «لا توجد رياضة خاصة بالنساء دون الرجال، فكل يرى قدرته بحسب إمكاناته الجسدية والفنية، وفي لعبة رفع ا لأثقال هناك إقبال كبير على مزاولة هذه الرياضة التي تتطلب الصبر، وقوة التحمل، لكونها تتعامل بالدرجة الأولى مع أوزان ثقيلة من الحديد بشكل مباشر، ولعل ما يدعو للتفاؤل أن هناك الكثير من الرباعات اللاتي شاركن في بطولات إقليمية ودولية وحققن الكثير من الإنجازات، من بينها تحقيق ميداليات عدة في بطولة العرب التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، وبطولة غرب آسيا التي أقيمت في 20 فبراير 2020، وتلك النتائج واعدة بتحقيق نتائج أفضل مستقبلا».

وذكرت العطار أن أسرتها شجعتها على ممارسة الرياضة منذ صغرها، وهذا الأمر دفعها هي الأخرى لتشجيع أبنائها على الرياضة، حيث إن لديها أربعة أبناء جميعهم يمارسون رياضات مختلفة، فأحدهم مثَّل منتخب الكويت في الجمباز، واثنان منهما لعبا كرة اليد، والرابع لعب الكرة الطائرة، فيما اتجهت الابنة لممارسة كرة الطاولة، وهي حاليا ضمن منتخب الكويت لكرة الطاولة.

