مايا مرسي: نصيحتي الأهم لكل فتاة اختاري شريكاً للحياة.. لا زوجاً فقط

النهار Plus

الدكتورة مايا مرسي، أصغر سيدة مصرية تولت منصب رئيس المجلس القومي للمرأة، غير أن هذا المنصب لم يكن نقطة البداية، لكنه جزء من حلم كبير وهدف واضح وضعته د.مايا لنفسها.

بمرور السنوات أصبحت مايا مرسي شخصية سياسية معروفة في العالم العربي، رغم أن نشأتها كانت في أسرة غير سياسية أو حزبية، كما تفوقت في جميع مراحل دراستها حتى التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأميركية، وأصبحت معروفة بـنصيرة المرأة.

النهار التقت الدكتورة مايا مرسي لمعرفة الجانب الآخر من حياتها والذي لم تتحدث عنه من قبل، وتحدثت بصدر رحب عن حياتها الأسرية والزوجية وعائلتها،عن النشأة والعائلة والهوايات والدراسة، الزوج والأبناء، ونصائح الحياة لفتيات مصر.. وكان الحوار التالي:



? رحلتك مع العمل التطوعي بدأت منذ دراستك في المرحلة الاعدادية.. هل كان لعائلتك دور في هذا التوجه؟

? نعم.. ميولي كانت منذ الابتدائية للمشاركة في أي عمل خيري أو تطوعي، وكنت حريصة جدا على المشاركة في أي انتخابات طلابية تعقد بالمدرسة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وكنت أشارك أيضاً مع مدرستي في مسابقات البالية.

كان لعائلتي الفضل الكبير في هذا التوجه رغم أنها ليست سياسية أو حزبية، لقد نشأت في أسرة تحب جدا العمل الخيري والتطوعي بعيدا عن المشاركة في جمعيات أو تأسيس لجان أو جمعيات أهلية أو مجتمعية.

? بشكل أكثر تفصيلًا.. كيف كانت علاقتك بأسرتك؟

? علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، ووالدي كان داعم جدا لي ولجميع أخواتي وهو سبب نجاحاتي وهو من شجعني على التفوق في دراستي وفي المشاركة المجتمعية، كنا 4 أبناء 3 بنات وولد، ولم يكن هناك أي تفرقة بيننا في المعاملة، والدي علمنا المساواة بين الجميع وأنه لا فرق بين بنت وولد، وهو أحد أسباب تعلقي بتمكين المرأة ومساواتها بالرجل.. نشأت في أسرة متفاهمة اعتمدت لغة الحوار نهج حياة.

? ماذا عن دور الأم في حياتك؟

? والدتي من أسباب تفوقي الدراسي، كانت حريصة على أن أتلقى تعليما جيدا، وكانت دائما ما تردد كلمة قومي ذاكري كأي أم مصرية، وكنت أذاكر دروسي لساعات طويلة.. تعلمت من والدتي أهمية تعليم الأبناء حتى يعتمدوا على أنفسهم وتأثرت بها بالطبع كأي بنت.

حلم الصغر

? مع تعلقك بالعمل التطوعي والخدمي.. هل هناك منصب كنت تحلمين بالوصول اليه؟

? نعم كان حلمي وأنا في المرحلة الابتدائية، أن أعمل في منظمة الأمم المتحدة حينما أكبر، واستطعت تحقيق هذا الحلم حينما كبرت والتحقت بعد تخرجي في الجامعة للعمل في الأمم المتحدة في مجال العمل التطوعي والخدمي، وعلى مدار 25 عاما في العمل الخدمي والمجتمعي ومجال المرأة، شمل أكثر من جهة دولية أبرزها العمل المجتمعي بالأمم المتحدة، والوكالة الدولية للتنمية والمؤسسات الأكاديمية، فعملت رئيسة اقليمية لقسم النوع الاجتماعي بالمكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في نيويورك، والمركز الاقليمي في عمان، قبل أن اتولى منصب المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة، حتى توليت منصب رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر للمرأة عام 2016 حتى الآن، وكنت أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سناً، وعملت منسقاً لمشروع صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة (1999-2000)؛ ومدير البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة (2000-2013)، وفي الفترة 2014-2015 عملت كقائدة اقليمية للمساواة بين الجنسين تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في المنطقة العربية.

مؤهلات علمية

? حدثينا عن دراستك الجامعية ومؤهلاتك العلمية؟

? تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأميركية عام 1995، وخلال دراستي الجامعية كنت أمارس الأنشطة الصحافية والمسرحية بالجامعة الأميركية، وحصلت على درجة الماجستير في مجال ادارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية عام 1997، على ماجستير في الادارة العامة من سياتل في عام 1998 بالولايات المتحدة الأميركية، على درجة الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الانساني للمرأة العربية من المعهد الاقليمي للدراسات والبحوث التابع لجامعة الدول العربية عام 2008.

? ما أكثر ما يميز شخصية د. مايا مرسي؟

? تعودت على ألا أشارك في أي عمل بأي مجال الا بعد أن انتهي تماماً من دراسته جيداً أو بمعنى أدق أذاكر كل حاجة كويس، وذلك سببه نشأتي لأن أسرتي والدي ووالدتي علموني أنا وأشقائي هذا الأمر تفادياً للأخطاء وحتى تكون نسب النجاح كبيرة جداً، كما أني انسانة واقعية، وواثقة في نفسي وفي قدراتي وامكاناتي.

مشاكل الأسرة

? من خلال نشأتك التي شهدت دعم ومساندة كبيرة من الأب.. هل ترين أن المشكلات الكثيرة التي تحدث حالياً للأسرة المصرية ضمن أسبابها النشأة غير السوية؟

? بلا أدنى شك هذا أمر طبيعي، نشأة الرجل أو المرأة غير السوية أو التي تشهد خلافات مستمرة في البيت بين الأب والأم وعدم دعم ومساندة من الأب بشكل خاص الابنة، ينتج عنها أطفال غير أسوياء وبالتالي أسرة بها مشاكل فيما بعد، فدعم الأب للابنة منذ الصغر يساعدها على بناء شخصيتها وأن تكون ثقتها بنفسها كبيرة للغاية وهو ما يساعدها على النجاح في كل شيء عمل وحياة مجتمعية وزواج وأم وخلافه، ونصيحتي لكل أسرة أن تدعم أبناءها وتساندهم على تحقيق أحلامهم حتى ينتج عن ذلك أطفال لديهم ثقة في أنفسهم وأسوياء.

? رحلة كفاحك في حياتك العملية بعد تخرجك في الجامعة الأميركية.. ألم يوثر ذلك في حياتك الزوجية؟

? الحمد لله لم تتأثر حياتي الشخصية والزوجية بحياتي العملية أو رحلة كفاحي في عملي، ويرجع هذا لسبب كبير، هو أن زوجي كان مساندا وداعم قويا لي في حياتي مثلما كان يفعل معي أبي قبل زواجي، وهو ما ساعدني على ما وصلت له الآن كرئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.

الأولاد والأصدقاء

? ما طبيعة علاقتك بأولادك؟

? أولادي هم كل حياتي بالطبع، وأتعامل معهم كأصدقاء، لم أقصر في حقهم وكانوا متفهمين لطبيعة عملي الصعبة، وكنت أرتب وقتي بما لا يأتي على حق بيتي وكان هذا في بعض الوقت يضع ضغوطاً كبيرة على، والحمدلله على ما حققته من نجاحات سواء بالحصول على درجتي ماجستير وبعدها دكتوراه أو العمل بالأمم المتحدة والجامعة العربية ثم رئيساً للمجلس القومي للمرأة في مصر، وأبنائي فخورون بي وبانجازاتي وعملي في مجال حقوق المرأة وتمكينها.

? بعد رحلتك الطويلة في مجال تمكين المرأة والعمل التطوعي والخدمي والخيري..ما نصيحتك للفتاة المصرية؟

? أولاً.. يجب أن تثق كل امرأة في نفسها، وأن تعي تماماً أننا نعيش في مجتمع يحترم ويقدر المرأة وعملها وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن تكون حريصة تماما على أن تتعلم تعليما جيدا وأن تحقق حلمها في العمل الذي ترغب فيه، ونصيحتي الأهم للفتاة المقبلة على الزواج، أن تحسن تماماً اختيار الزوج وأن تختار شريك الحياة وليس اختيار زوج فقط، لأنها ستختار رجلا ستعيش معه بقية حياتها، وأغلب بل وجميع المشكلات التي تأتي للمجلس القومي للمرأة لحلها، نجد أن أسبابها يتلخص في عدم اختيار الزوج المناسب من البداية، ولذلك أنصح الفتيات بالتأني في حسن اختيار شريك الحياة، لأن الزوجة الناجحة في حياتها سواء كانت زوجة عاملة أو غير عاملة، العامل الرئيس في قصة نجاحها هو الزوج.

موقف لا ينسى

? من المؤكد أن حياتك مليئة بالمواقف التي لا تنسى.. ما أكثر موقف تأثرتِ به في حياتك العملية؟

? طبيعة عملي كرئيس للمجلس القومي للمرأة، بالفعل جعلتني أواجه الكثير من المواقف الانسانية الصعبة لأننا نتلقى شكاوى مثل قضايا التحرش والاغتصاب والنفقة والطلاق وهكذا وجميعها قضايا انسانية صعبة، ولكن الموقف الأكثر صعوبة والذي لن أنساه، كان قضية نفقة لسيدة مطلقة لديها طفلة عمرها ثلاث سنوات وكانت مريضة منذ ولادتها، وفي اليوم الذي صدر فيه الحكم القضائي بأحقيتها في النفقة، توفيت ابنتها في المستشفى، فكان موقفا صعبا جدا للسيدة المطلقة، خاصة أن ظروفها المادية كانت صعبة وطليقها رفض أن يتحمل تكاليف علاج ابنته حتى فارقت الحياة.

تمكين المرأة

? لو وجهنا سؤالا بمنتهى الموضوعية عن تمكين المرأة في مصر خلال الوقت الحالي.. ماذا سيكون ردك؟

? بمنتهى الشفافية والموضوعية وبدون مجاملة، المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها خلال الوقت الحالي في عهد الرئيس السيسي، ويرجع ذلك لدعم القيادة السياسية الكبيرة لها، والرئيس السيسي هو أكثر رئيس مصري وفر جميع العوامل المجتمعية حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة فأصبح في عهده أول سيدة تتولى منصب محافظ بالاضافة الى وجود أكثر من وزيرة في الحكومة وتولت سيدات مجالس ادارات جهات وصناديق كبرى في مجالات مختلفة في مصر، ولأول مرة نجد سيدات قاضيات في النيابة العامة المصرية بجانب مناصب أخرى قضائية وجه بها الرئيس السيسي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السلك القضائي، فالمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي، أمامها فرصة عظيمة للحصول على المزيد من الحقوق يجب الاستفادة منها جيدا، والدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي، للمرأة كبير للغاية منذ توليه رئاسة البلاد.

? ما أكثر ما يزعجكِ فيما يخص قضايا ومشاكل المرأة والأسرة المصرية؟

? ترويج الاشاعات، دون التأكد من صحة المعلومات وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمر يزعجني ويضايقني جداً، أو اقحام اسم المجلس القومي للمرأة في تلك المشاكل، فالمجلس يقف بجانب السيدة المصرية سواء كانت فتاة أو متزوجة أو مطلقة، ونعمل بشكل جماعي وليس بشكل شخصي، وفقاً لاستراتيجية المرأة المصرية التي وضعها الرئيس السيسي في عام 2017 وترأسها شخصياً كدعم لقضايا المرأة، فالإشاعات ظاهرة سلبية كبيرة، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف تردد وتنشر بدون أي مسؤولية وتسبب بلبلة وضجة بدون أي داعٍ.

قانون منصف

? الجميع ينتظر اقرار قانون الأحوال الشخصية.. بصفتك رئيسا للمجلس القومي للمرأة، كيف تتوقعين الشكل النهائي للقانون؟

? الرئيس السيسي، أراح قلوب جميع المصريين، حينما تحدث عن هذا القانون، وقال نصا لن أوقع على قانون يظلم المرأة المصرية، وتلك الجملة تاريخية من وجهة نظري، وأنا متأكدة أنا القانون سيخرج للنور بشكل يضمن حق السيدة المصرية وستضمن حقها أيضاً في النفقة وفي الحياة بشكل آدمي اذا حدث طلاق، فالمرأة المصرية لديها ثقة كبيرة في القيادة السياسية على وجود قوانين أحوال شخصية تضمن حقها في الحياة بشكل آمن وعادل، ونتمنى أن تنتهي مشاكل النفقة وقضايا الطلاق من المجتمع.

ومصر للعلم بها قوانين رادعة فيما يخص التحرش أو النفقة، وتضمن حق كامل للمرأة، ولكن ثقافة عدم احترام القوانين بقدر كاف هو ما نعاني منها نوعاً ما كمجتمع.

? هوايات د. مايا مرسي؟

? أعشق القراءة، ومشاهدة الأفلام مع العائلة، كما أنني طباخة ماهرة في بيتي وأجيد طي أكثر من أكلة، وأيضاً أتابع عالم الأزياء والموضة والجمال، وحريصة على ممارسة رياضة المشي حفاظًا على رشاقتي.

? أكثر ما يسعدك في حياتك؟

? حينما أرى سيدة تحصل على حقها سواء نفقة أو أي أمر آخر، فاشعر وقتها بالسعادة الشديدة.

? أهم شخص تحرصين على أخذ رأيه؟

? زوجي أكثر شخص ألجأ اليه وأخذ رأيه في الكثير من الأمور سواء شخصية أو عملية لأنني أثق في رأيه جداً، فكانت تربطني به علاقة صداقة قوية قبل الزواج، وتكللت تلك الصداقة بالزواج لمدة 22 عاما والحمد لله.

