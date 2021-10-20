قطر: تعديل حكومي شمل 13 حقيبة وتعيين امرأتين

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الدوحة – الوكالات: أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس، تعديلا على التشكيل الحكومي شمل عددا من الوزراء، وفقا لما ذكره الديوان الأمير القطري، مشيرا الى ان «الأمر الأميري شمل تعيين 13 وزيرا في الحكومة القطرية». وعين أمير قطر علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات وصلاح بن غانم العلي وزيرا للشباب والرياضة. وشملت التعديلات تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة. وأعلن الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد عين بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، كما استحدثت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزارة جديدة للبيئة وتغير المناخ، وجرى تعيين فالح بن ناصر آل ثاني وزيرا لها. وتضمنت التعديلات أيضا تعيين علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أمير قطر، تميم بن حمد، صباح امس، بحضور رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني. كما أصدر أمير قطر بتعين الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيسا لأركان القوات المسلحة.

