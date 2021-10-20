العراق «الثري» يعوم على بحر من النفط.. والفقر!

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بغداد– الوكالات: يتمتع العراق بالكثير من الموارد الطبيعية التي يمكنها أن تدر إيرادات ضخمة على البلاد لو استُغلّت بالشكل الصحيح وتجعل من المواطن العراقي الأعلى دخلا في العالم. غير أن الواقع العراقي مغاير لذلك حيث يرزح نحو 40% من العراقيين البالغ تعدادهم أكثر من 40 مليون نسمة تحت مستوى خط الفقر، وفق تقرير للبنك الدولي عام 2020.

ويبحث هذا التقرير في ضياع عقود من التنمية في العراق رغم غناه بالثروات الطبيعية، كما يبحث في الحلول للخروج من الضائقة الاقتصادية.

وقبل اكتشاف النفط الخام في العراق بداية القرن الماضي، كان قطاع الزراعة يشكل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حينها كان الاقتصاد الوطني يتمتع ببنية قوية، وفق الباحث الاقتصادي أحمد عبد ربه. ونقل موقع قناة «الجزيرة» الاخباري عن عبد ربه قزله أن النفط الخام بدأ يسيطر على جميع موارد الدولة منذ اكتشافه وللآن صار «اللعنة الأزلية» على الشعب العراقي، خصوصا أن الحكومات المتعاقبة على البلاد لم تضع أي بدائل اقتصادية، في حين إن الكثير من دول العالم بدأت بمغادرة النظام الريعي والذهاب تجاه اقتصاد السوق المفتوح أو الاقتصاد الزراعي والصناعي. وبخصوص الخطط الاقتصادية الحكومية في العراق بعد عام 2003، يقول عبد ربه إنها لم تجدِ نفعا، عازيا ذلك إلى عدم إرادة داخلية، واعتبر أنه إذا تعرضت أسعار النفط لنكسة كما حدث العام الماضي فإن الحكومة تعجز عن تسديد رواتب القطاع العام والوفاء بالالتزامات الأخرى.

من جهته، يقول الباحث الاقتصادي مقدام الشيباني إن النظام الاقتصادي الموجه الذي يدير الحياة الاقتصادية في العراق أدى الى عدم الاستغلال الأمثل للثروات، وأوقف عجلة التنمية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة وقطاعات أخرى. ويعتقد الشيباني أن النظام الاقتصادي الحر الذي يقوم على عدم تدخل الدولة في عجلة الحياة الاقتصادية سيكون تطبيقه في العراق أفضل. وأوضح أنه في النظام الحر يمكن للشعب إيجاد بدائل للعيش والتنمية غير الاعتماد على الحكومة، وذلك بالعمل في مجالات الزراعة والصناعة التحويلية والصناعات الغذائية والاتجاه نحو تنمية القطاع السياحي.

واعتبر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين د. بارق شبر أن المشكلة الهيكلية في العراق تتمثل في أن الثروات الكامنة التي يزخر بها العراق ولم تُستغل بعد تعتبر مطامع لدول خارجية.

وأوضح مثالا على ذلك أن هناك كميات ضخمة من المعادن في الصحراء الغربية والغاز الطبيعي والغاز المصاحب وحتى الأراضي الصالحة للزراعة. واعتبر أن «الثروات المستغلة ليست وفق المنطق الاقتصادي والإداري»، مطالبا بوضع خطط للتوزيع الأمثل لاستغلال هذه الثروات المختلفة لتحقيق أكبر فائدة اقتصادية.

وهناك استغلال لثروات البلاد من قبل جهات حزبية وفصائلية مسلحة، وفق أحمد الوندي عضو «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق د.حيدر العبادي. ويقول الوندي إن أغلب الكيانات السياسية والحزبية، وبعضها يمتلك السلاح، هي بحاجة ماسة إلى موارد مالية من أجل ضمان ديمومة وجودها في الساحة العراقية، فتستغل خيرات البلاد من دون معرفة أو بغير تنسيق مع الحكومة. ويؤكد ضرورة ذهاب الدولة العراقية إلى الخيار الأمثل، وهو تجفيف المنابع المالية لهذه الكيانات التي تهدد المنظومة الاقتصادية والمجتمعية عن طريق النفوذ والسلاح في العراق. اما الباحث الاقتصادي بسام رعد فقد حدد حلولاً عدة من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي، أبرزها تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والعمل على حوكمة المؤسسات، وإدخال أنظمة الأتمتة على مختلف الأنشطة.وقال إن «الحكومة العراقية عليها إعادة بناء الاقتصاد العراقي من خلال الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء فضلا عن تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال العمل على رفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والعمل على زيادة إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية وتوفير فرص العمل».

