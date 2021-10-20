الرئيس العراقي يدعو إلى تنسيق الأدوار لمنع «الانسداد السياسي»

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بغداد – الوكالات: أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، امس أهمية تنسيق الأدوار بين جميع القوى السياسية لمنع الانسداد السياسي. وخلال اجتماعه مع رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» السيد عمار الحكيم أشار صالح إلى «أهمية تنسيق الأدوار بين جميع القوى السياسية لمنع الانسداد السياسي في العراق» وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

من جانبه، قال الحكيم، إن «الانتخابات كانت كحل لواقع سياسي متأزم والجميع يتحمل مسؤولية التنازل لصالح العراق»، داعياً الى «النظر بكل الطعون وفق السياقات القانونية». وأكد «أهمية النظر بجدية في الطعون والشكاوى المقدمة، الأمر الذي يطمئن بشفافية العملية الانتخابية». وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في وقت سابق امس أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر. وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات «تسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات» لافتا إلى أن تقديم الطعون سينتهي رسمياً غدا، ما يعني أن مكاتب المفوضية في العراق لن تقبل أي طعن بعد هذا التاريخ.

وعن طريقة التعامل مع تلك الطعون أوضح مصطفى أنها تتم عن طريق «مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى».

