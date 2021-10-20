بايدن ينعى كولن باول: لا مثيل له في الشرف والكرامة

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واشنطن – الوكالات: نعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزوجته، جيل صديقهما وزير الخارجية الاسبق ووصفاه بأنه «وطني لا مثيل له في الشرف والكرامة».

وقال بايدن في بيان صحافي إن باول «آمن بوعد أميركا» حيث كرس الكثير من حياته لجعل هذا الوعد حقيقة للعديد من الآخرين. وأشار بايدن إلى أنه كان قد تعامل مع باول عندما كان في مجلس الشيوخ، ثم شغل الراحل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير خارجية الولايات المتحدة مؤكدا أنه حتى في حالة الخلاف كان باول شخصا يقدم أفضل ما لديه ويتعامل باحترام.

وأوضح أن باول استطاع كسر الحواجز العرقية أكثر من مرة، وشق طريقا للآخرين ليتبعوه في خدمة الحكومة الفيدرالية، وكان ملتزما بالاستثمار في الجيل القادم من القادة، من خلال رعايته للنساء والرجال الذين خدموا تحت إمرته. ووصف بايدن كولن باول بأنه صديقه وهو مؤتمن وموثوق به، وأنه ممتن له لدعمه ترشحه لانتخابات الرئاسة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه «يوم حزين بالنسبة لنا في وزارة الخارجية» وأضاف في كلمة له ينعي فيها سلفه، بأن باول «كان يحب الاستماع إلى الجميع وكان قائدا محبوبا». وأشار إلى أن «باول كان أكثر المسؤولين الأميركيين احتراما» وأنه تعلم منه الكثير خلال خدمة 35 عاما للولايات المتحدة. وأكد بلينكن أن «باول كان يؤمن بأن الولايات المتحدة يجب أن تقود العالم بثقة وتواضع».

من جانبه قال وزير الدفاع لويد أوستن إنه من غير الممكن تعويض شخصية مثل كولن باول مشيرا إلى أنه «قائد دبلوماسي وعسكري». وأضاف أن العالم فقد واحدا من أعظم القادة الذين شهدناهم على الإطلاق.

الى ذلك كشف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن الدور الذي لعبه باول، في دعمه بخصوص الجدل الذي أثير بشأن ديانته. وقال أوباما «على المستوى الشخصي كنت أقدر بشدة أن شخصا مثل الجنرال باول، والذي كان مرتبطا بالإدارات الأميركية في الماضي كان على استعداد لدعمي وتأييدي في عام 2008، ولكن ما أثار إعجابي أكثر هو كيف فعل ذلك، ففي الوقت الذي كانت تدور فيه نظريات المؤامرة، مع تشكيك البعض في عقيدتي، انتهز الجنرال باول الفرصة للوصول إلى جوهر الأمر بطريقة لا يستطيع أحد غيره فعلها».

وأشار أوباما إلى أن باول قال في دفاعه عنه «الجواب الصحيح هو أنه ليس مسلما لكن الإجابة الصحيحة حقا هي ماذا لو كان كذلك؟ هل هناك شيء خطأ في أن تكون مسلما في هذا البلد؟ الجواب لا، هذه ليست أميركا هل هناك خطأ في اعتقاد طفل أميركي مسلم يبلغ من العمر 7 سنوات أنه يمكن أن يكون رئيسا؟».

وأردف أوباما «هذا هو كولن باول لقد فهم ما هو الأفضل في هذا البلد وحاول جعل حياته الخاصة ومهنته وتصريحاته العامة تتماشى مع هذا المثل الأعلى، لهذا السبب، وعلى الرغم من كل المعارك التي خاضها والمشاكل التي حلها سننظر أنا وزوجتي ميشيل أوباما إلى الجنرال باول دائما كمثال لما يمكن لأميركا - والأميركيين - وما ينبغي أن يكونوا عليه إذا أردنا أن نظل آخر وأفضل أمل على الأرض».

