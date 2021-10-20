الولادات المميتة.. الأفغانيات يدفعن ثمن غياب الطبيبات!

عربيات ودوليات

يتلقى رئيس دائرة الصحة في ولاية خوست شرقي أفغانستان حبيب أنصاري معلومات متواترة عن تصاعد وفيّات الأمهات خلال الولادة خاصة المناطق النائية مؤخرا. ويعزو ذلك إلى توقف المساعدات الدولية للقطاع الطبي، وإلى مغادرة الطواقم الطبية المتدربة.

ويقول أنصاري «منذ سنوات تراجعت نسبة وفيات الأمهات خلال الولادة على مستوى أفغانستان بسبب المساعدات الأجنبية ومؤسسات دولية تقوم بتدريب القابلات وتشرف على مستشفيات الولادة». لكنه أضاف «بسبب مغادرة هذه المؤسسات والطاقم الطبي، يزداد الوضع سوءا، وأعتقد أننا سنواجه مشكلة كبيرة. وتلقيت أخبارا عن تدهور الوضع في المديريات والقرى بولاية خوست بسبب مغادرة القابلات هذه المراكز».

وتسبّب توقف المساعدات الدولية ونقص المعدات الطبية في المستشفيات في إغلاق أكثر من ألفي مركز صحي في عموم البلاد منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان منتصف أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، فإن الكثير من العاملين بالقطاع الصحي، خاصة النساء، غادروا البلاد أو يمتنعون عن الدوام خوفًا على حياتهم، رغم سماح الحكومة الجديدة للطبيبات والممرضات بالاستمرار في عملهن. وبعد استيلاء «طالبان» على أفغانستان، توقفت المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للقطاع الصحي في البلد الذي يعتمد أصلا على المساعدات والمنح الأجنبية.

بين السياسي والإنساني

وعبّر وزير الصحة بالوكالة قلندر عباد عن التزام حكومته تقديم التسهيلات لمنع انهيار القطاع الصحي. لكنه في الوقت ذاته، دعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى «التمييز بين المواقف السياسية والقضايا الإنسانية». وكشف عباد في تصريحات لموقع قناة «الجزيرة» القطرية عن إغلاق أكثر من ألفي مركز صحي في أنحاء البلاد «بسبب الضائقة المالية». وقال «رغم سقوط النظام السابق فلم تغلق المستشفيات الحكومية أمام المرضى ليوم واحد وسمحنا للطبيبات والممرضات بالاستمرار في عملهن لأننا من دون مساعدتهن لا نستطيع تقديم الخدمات اللازمة للنساء».

وقد استقال الكثير من موظفي المستشفيات والمراكز الصحية بسبب عدم تسلم رواتبهم منذ شهور. وقال مصدر بوزارة الصحة إن 3200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالعاصمة كابول لم يتلقوا رواتبهم الشهرية، وإن خدماتهم ستتوقف ما لم تُستَأنف المساعدات الدولية. ووفق التقديرات، فإن ما لا يقل عن 25 ألف عامل صحي، ومنهم 7 آلاف امرأة، أصبحوا عاطلين عن العمل في أفغانستان، بسبب توقف المساعدات الدولية.

وباء وفساد

وفي ظل تدهور القطاع الصحي، يستمر فيروس كورونا في الانتشار بأنحاء البلاد. ويربط المراقبون انتشار الفيروس بعزوف الأفغانيين عن التوجه لطلب الخدمة الطبية، ويعزون ذلك إلى الفساد في الحكومة المنصرفة والذي أدى إلى هدر المساعدات الدولية للقطاع الطبي خاصة، ما أفقد المواطنين ثقتهم ببرنامج الحكومة لمكافحة العدوى.

ويقول مصدر طبي «قد لا نتمكن من مساعدة مرضى «كوفيد-19» لمدة شهر آخر حيث نحتاج 108 ملايين جرعة من اللقاحات وهذه غير متوافرة الآن لأسباب كثيرة أهمها تغيّر النظام في أفغانستان، إضافة إلى أكثر من مليون جرعة بانتظار التوزيع، وستنتهي صلاحيتها أواخر العام الحالي». ووفقا للأرقام الرسمية، فإن 155 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا سُجلت في عموم البلاد، لكن خبراء الصحة يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

وتقول الطبيبة مرضية حبيب «بسبب الفساد في المساعدات التي قدمت لمكافحة فيروس كورونا، يُفضّل الناس عدم مراجعة المراكز التي أنشئت على عجل لهذا الغرض، ولدينا حالات إصابات ووفيات لا يجري تسجيلها».

وتضيف «الوضع مأساوي، والناس لا يلتزمون تعليمات وزارة الصحة وخاصة الحجر الصحي، حيث يعتقد الكثيرون أن «كورونا» لن يقتلهم ولكن الجوع يفعل ذلك، وعليهم الخروج لكسب لقمة العيش لهم ولعائلاتهم». وتُظهر الإحصائيات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز أن حوالي 430 ألف شخص فقط في أفغانستان جرى تطعيمهم بالكامل، أي 1 % من السكان فقط.

احتجاجات الأطباء

وتعاني خوست، مثل غيرها من الولايات الأفغانية الـ 34، من الأزمة الصحية. والأيام الأخيرة، نظم ممرضون وأطباء من 6 مراكز صحية احتجاجات على تدهور وضعهم المعيشي لعدم صرف رواتبهم منذ أشهر. يقول رئيس دائرة الصحة بالولاية «لم يحصل الأطباء على رواتبهم لـ 3 أشهر، وبعد التواصل مع الحكومة الجديدة، وعدت بدفع راتب شهر واحد لجميع الموظفين، ومنهم الأطباء. وستحل هذه المشكلة قريبا». وتؤكد السلطات المحلية في خوست أنها لا تستطيع تقديم الخدمات الكافية للمرضى، خصوصاً مصابي «كورونا»، لأن المشفى المخصص لهم يحتاج ميزانية خاصة، وبعد تغيير النظام لم يعد بوسعه القيام بذلك. ويقول أنصاري «في البداية كنا نستقبل مئتي مريض يوميا وكنا بحاجة إلى أكثر من 400 بالون أكسجين، والآن، نحتاج 500 بالون». ودخلت أفغانستان مجال صناعة الأدوية في سبعينات القرن الماضي ولكن 4 عقود من الحرب دمرت قدراتها في هذا المجال. وتأتي حوالي 95 % من احتياجاتها الطبية من الأدوية المستوردة، ومعظمها من باكستان وبنغلادش وإيران ودول الخليج والهند وأوروبا. وتستورد الحكومة والتجار سنويا ما قيمته 650 مليون دولار من الأدوية واللوازم الطبية. وكان يعمل ما مجموعه 45 مصنعا في مجال الأدوية بكابول وهرات وننغرهار وقندهار ومزار الشريف، وكلها توقفت بسبب تغيّر النظام في البلاد. ويقول الطبيب أحمد كريمي «الفساد استشرى بوزارة الصحة طيلة 20 عاما، وكان معظم وزرائها متورطين في الفساد وشركاء في الشركات التي تستورد الأدوية من الخارج، لذا لم يعملوا على تطوير الصناعة الطبية المحلية. بينما الشركات الأفغانية التي تنتج الأدوية افتقرت إلى الجودة اللازمة، ما أفقدها ثقة المواطن».

