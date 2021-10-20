برشلونة لتجنب خطر الخروج المبكر من «الأبطال»

دوليه

سيكون نادي برشلونة الإسباني مطالباً بالفوز لتفادي الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا حين يستقبل دينامو كييف الأوكراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة اليوم، كما تشهد الجولة مواجهات بارزة فيلعب بايرن ميونخ الألماني أمام بنفيكا البرتغالي، ومان يونايتد الانكليزي مع أتالانتا الإيطالي، ومواطنه تشلسي مع مالمو السويدي ويوفنتوس الايطالي مع زينيت الروسي.

وسقط برشلونة من عليائه بعد رحيل نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان في الصيف الماضي، وبداية متذبذة محلياً وكارثية قارياً، إذ تعرض لهزيمتين توالياً في الجولتين السابقتين أمام بايرن ميونخ الألماني 3-0 وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها ليحتل قاع الترتيب «برصيد أبيض» من النقاط، ما وضعه أمام باب الخروج من الباب الضيق للمسابقة الأعرق قارياً والمتوج بها 5 مرات آخرها في عام 2015.

ولم يعد رجال المدرب الهولندي رونالد كومان يملكون ترف ارتكاب أي خطأ على ملعبهم «كامب نو» أمام خصم يُعتبر على الورق سهلاً، ولم يشكّل أي خطورة أمام العملاق البافاري الذي اكتسحه بـ «خماسية» نظيفة، في حين فشل في الفوز على بنفكيا ليكتفي بالتعادل السلبي. ومهّد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ورفاقه للاستحقاق الأوروبي بفوز محلي مهم على فالنسيا 3-1 الأحد في أسبوع حاسم يشهد استقباله أيضاً لغريمه اللدود ريال مدريد، ما أعاد اطلاق النادي الكتالوني على سكة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الاخيرتين أمام بنفيكا وأتلتيكو مدريد 0-2 في الدوري الإسباني. وفي المجموعة ذاتها ستقبل بنفيكا بايرن ميونخ في لشبونة للمنافسة على صدارة المجموعة. وتهدد الإصابة التي تعرض لها الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ، بغيابه عن لقاء فريقه مع بنفيكا. وتعرض دافيز للإصابة خلال فوز بايرن 5-1 على مضيفه بايرليفركوزن الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الألماني.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن «نأمل في أن يقف الحظ إلى جواره». وأضاف ناغلسمان «كان ديفيز يعاني ألماً خفيفاً في أوتار الركبة ونحتاج معرفة ما إذا كانت حالته ستتحسن بحلول الأربعاء المقبل».

ويعتبر فياريال أيضا أحد الفرق التي لديها هامش خطأ محدود للغاية، فبطل النسخة الماضية من الدوري الأوروبي يواجه هذا الأسبوع يونغ بويز السويسري، الذي قدم أداء لافتا بالفوز على مان يونايتد الإنكليزي وكان قريبا من التعادل أمام أتالانتا الإيطالي متصدر المجموعة الخامسة.

ويمتلك فريق أوناي إيمري تعادلا وحيدا حصده أمام النادي الإيطالي، وقد مُني بالهزيمة أمام مان يونايتد، ونظرا لأن الفوارق محدودة، فإن فياريال مازالت أمامه فرص لتحقيق كل ما يطمح إليه.

وسيكون بإمكان يوفنتوس أن يخطو خطوة أخرى صوب ثمن النهائي، إذا فاز في روسيا على زينيت سان بطرسبرغ. وحقق الفريق الإيطالي العلامة الكاملة في لقاءيه الماضيين وقد يعزز صدارته للمجموعة الثامنة التي يطمح إليها حامل اللقب، تشلسي، بعدما خسر في إيطاليا أمام لاعبي المدرب ماسيميليانو أليغري. ويستضيف النادي الإنكليزي في ستامفورد بريدج مالمو السويدي، المتذيل الترتيب الذي لم يسجل في مباراتيه السابقتين أي هدف ولم يحقق أي نقطة بعد.

ويحل إشبيلية ضيفا على ملعب بيير موروا أمام ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي ومتذيل المجموعة السادسة، بعدما حقق تعادلا وحيدا، ويستقبل سالزبورغ النمساوي في ريد بول فولفسبورغ الألماني، سعيا لتعزيز صدارته للمجموعة.

