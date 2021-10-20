لاكازيت أنقذ أرسنال من الهزيمة

دوليه

أنقذ المهاجم البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال من خسارة الدربي اللندني أمام جاره كريستال بالاس بإدراكه التعادل في الوقت القاتل 2-2 أول من أمس على ملعب «الإمارات» في العاصمة في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (8)، وقلب كريستال بالاس الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفيه عبر البلجيكي كريستيان بينتيكي (50) والفرنسي أودسون إدوار (73).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح لاكازيت، بديل النروجي مارتن أوديغارد (67)، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حارما قائد أرسنال السابق لاعب وسطه والمدرب الحالي لكريستال بالاس الفرنسي باتريك فييرا من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، والأول في أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق. وحل فييرا ضيفاً للمرة الأولى كمدرب على ملعب الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1996 و2005 وتوج معه بقيادة مواطنه المدرب الفذ مواطنه أرسين فينغر بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وبالكأس الإنكليزية أربع مرات. وكرَّس كريستال بالاس الذي غاب عن صفوفه مهاجمه العاجي ويلفريد زاها بسبب المرض، عقدته لأرسنال بملعب الإمارات حيث تفادى الخسارة أمامه للمباراة الرابعة تواليا. وهو التعادل الثاني على التوالي لأرسنال مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل ثماني نقاط لكريستال بالاس الرابع عشر. وبكَّر أرسنال بالتسجيل عبر أوباميانغ عندما استغل كرة أبعدها الحارس الإسباني غوايتا اثر تسديدة للدولي العاجي نيكولاس بيبي من داخل المنطقة فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (8). وكاد الدولي الغاني توماس بارتي يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (47). ونجح بينتيكي في إدراك التعادل عندما استغل كرة خطفها الدولي الغاني جوردان أيوو من مواطنه بارتي فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع البرازيلي غابريال قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على يسار رامسدايل (50). وتابع رامسدايل تألقه بإبعاده تسديدة قوية لأيوو من خارج المنطقة إلى ركنية (57). ونجح كريستال بالاس في التقدم من هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى إدوارد عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وسددها قوية بيمناه في سقف المرمى (73). وحرمت العارضة المدافع كيران تيرني من التعادل عندما ردت تسديدته القوية من مسافة قريبة (87)، قبل أن يفعلها لاكازيت بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس غوايتا (90+5).

