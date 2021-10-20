تلقيح 96 % من لاعبي «السلة الأميركية»

دوليه

قال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين «إن بي ايه» أول من أمس إن حوالي 96 % من لاعبي الدوري تلقوا، حتى الآن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأكد سيلفر خلال مؤتمر صحافي أنه «جرى تطعيم حوالي 96 % من لاعبينا ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد مع بدء الموسم (الجديد)». وافتتح الموسم الجديد أمس بمواجهة من العيار الثقيل بين بروكلين نتس ومضيفه حامل اللقب ميلووكي باكس بقيادة النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو. ونشب صراع بين رابطة الدوري وبعض اللاعبين على خلفية تلقي اللقاح من عدمه على هامش استئناف المنافسات، وكان أبرز ضحاياه نجم نتس، كايري إرفينغ بسبب رفضه تلقي اللقاح ما حال دون مشاركته في المباريات. وأضاف سيلفر «آمل في أن يقرر كايري، على الرغم من آرائه حول اللقاح، في الحصول عليه لأنني أود حقًا أن أراه يلعب كرة السلة في هذا الموسم، وأود أن يكون كل لاعبي بروكلين نتس في الملعب». وقوبل قرار رابطة الدوري التي تقف بقوة إلى جانب حصول جميع اللاعبين على اللقاح، بالرفض القاطع من قبل نقابة اللاعبين حيث يشغل إرفينغ منصب أحد نواب الرئيس. ومقابل هذا الرفض، عمدت الرابطة إلى وضع بروتوكولات صحيّة للموسم المقبل، مقيّدة للغاية للاعبين غير الملقحين، والتي تتراوح بيم الاختبارات اليومية وتناول الوجبات بمفردهم، مروراً بتقييد حرية التحرك والخروج والتفاعلات مع العالم الخارجي. وختم سيلفر «كنت أفضل أن توافق نقابة اللاعبين على مطلب اللقاح الإلزامي.. وكان من الأفضل للجميع أن يجري تطعيم كل لاعب».