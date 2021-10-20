الأبيض.. خطوة قبل النهائي

محلية

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يقف الكويت اليوم على بعد خطوة واحدة من بلوغ كأس الاتحاد الآسيوي، عندما يواجه المحرق البحريني اليوم في الـ 07:00 مساءً على ستاد أحمد بن علي آل خليفة، في نهائي منطقة غرب آسيا. وبلغ الأبيض هذا الدور بعد فوزه على السلط الأردني بهدفين نظيفين، فيما تأهل المحرق بعد فوزه على حامل اللقب العهد اللبناني بثلاثية نظيفة. ويسعى الكويت بقيادة مدربه فتحي الجبال إلى تعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والذي يتقاسمه حالياً مع القوة الجوية العراقي بـ 3 ألقاب لكل ناد، ويدرك الكويت أن الفوز في مباراة اليوم سيفتح أمامه الطريق للقب القاري الرابع، خصوصاً أن أندية غرب القارة الآسيوية سيطرت بشكل كبير على اللقب في السنوات الأخيرة. ويعتمد الجبال على مجموعة جيدة من اللاعبين في مقدمتهم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني والنيجيري جون أوبي ميكيل والأسترالي رايان ماكغوان والمغربي المهدي برحمة، بالإضافة إلى المحليين: يوسف ناصر، فيصل زايد، فهد حمود، فهد الهاجري، والتحق بهم لاعبا المنتخب الأولمبي عبدالعزيز ناجي ويوسف الرشيدي.

وبدأ الأبيض موسمه بصورة جيدة فبلغ نهائي كأس الأمير المؤجل من الموسم الماضي، وضرب موعداً مع القادسية يوم 23 ديسمبر القادم. وأقام الكويت معسكرا تدريبيا في مدينة دبي الإماراتية، على عكس المحرق الذي اكتفى بالتدريبات المحلية. ويمتلك مدرب المحرق عيسى السعدون مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تألقوا في البطولة، مثل: الحارس محمد السيد جعفر وعبد الوهاب المالود وعبد الوهاب علي وأحمد الشروقي ومحمد البناء ووليد الحيام.

