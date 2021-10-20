الكويت واصل انتصاراته في «اليد»

محلية

الأربعاء 14 ربيع الأول 1443هـ

20 أكتوبر 2021م- العدد 4420

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واصل الكويت تحقيق انتصاراته في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بعد فوزه الصعب على القادسية 27-24 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الرابعة من البطولة والتي شهدت ايضاً فوز برقان على العربي 27-23.

ورفع الكويت رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب متساوياً مع السالمية صاحب الرصيد ذاته من 4 انتصارات دون أي هزيمة. ويأتي كاظمة في المركز الثالث بـ 5 نقاط، وبرقان والعربي في المركزين الرابع والخامس بـ4 نقاط، والقادسية سادسا بنقطتين، ثم الفحيحيل سابعا نقطة واحدة وأخيراً القرين دون رصيد من النقاط.

وجاء لقاء الكويت مع القادسية مثيراً وقوياً قدم خلاله الطرفان مستويات مميزة أمتعت الجماهير الحاضرة. ورغم أن الكويت كان مرشحاً لتحقيق انتصار سهل قياساً على مستوى الفريقين في الجولات السابقة إلا أن الأصفر كان نداً صعباً وتمكن من مجاراة الأبيض حتى الدقائق الأخيرة من المباراة التي لعبت فيها خبرة لاعبي الكويت دورا كبيرا في انهاء اللقاء لصالحهم ليحققوا الدرجة الكاملة لغاية الأن. وفي المباراة الثانية تفوق برقان على العربي متقدماً في جدول الترتيب إلى المركز الرابع فيما لم يقدم العربي العرض المأمول وهو ما يؤكد حاجة الأخضر إلى اعادة حساباته في الفترة المقبلة.

