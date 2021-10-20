البنوان: لا نمارس دورنا في المحاسبة

محلية

أكد مسؤولو الأندية ضرورة تطبيق الاحتراف بشكل سريع من أجل تطوير الرياضة المحلية، وعددوا بعض المشاكل التي تواجههم في الوقت الحالي، وذلك خلال مؤتمر «سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف» الذي عقد في مجلس الأمة أمس وأول من أمس برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وباشراف النائب عبدالله الطريجي.

وطالب رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان بتعاون الحكومة مع المجلس لإيجاد تشريعات تسهل الاحتراف الكلي من أجل تحقيق الريادة للرياضة الكويتية، مؤكداً أن الأندية لا تعمل بالشكل الصحيح وغير قادرة على المحاسبة والدليل أن اتحاد كرة القدم ما زال موجوداً رغم كثرة الاخفاقات.

وقال البنوان: «الاندية تحتاج دعما ماليا لكن ايضا عليها ممارسة دورها الحقيقي فيجب عليها المساهمة في وصول الاشخاص المناسبين للاتحادات الرياضية كما أننا مع الاسف لا نمارس دورنا في محاسبة الاتحادات».

واضاف: «يصل للاتحادات اشخاص لا يمتلكون القدرة على الادارة والدليل الاخفاقات في السنوات الاخيرة ، بينما في السابق نحقق نتائج طيبة وكنا منافسين للاخرين». واوضح البنوان: «لدينا مثال على ذلك ، فقد دعينا الاندية بعد انتخاب مجلس ادارة اتحاد الكرة لتقييم عمله ولم يحضر للاجتماع سوى 7 أندية»، مشيرا الى أن نادي كاظمة قدم مقترحا بخصوص اختيار اعضاء الاتحادات يقوم على مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبيق نقاط التفوق في ايصال الاعضاء للاتحادات. من جانبه، قال رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور إن الرياضة الكويتية تواجه مشكلات رئيسية الأولى تتعلق بالمنشآت الرياضية، حيث إن ملاعب التدريب هي ذاتها ملاعب المباريات، وتستضيف تدريبات الفريق الأول وفرق المراحل السنية إضافة المباريات النادي وتستخدم في الوقت نفسه كملاعب محايدة، والحل يكمن في فتح ترخيص مؤقت من وزارة المالية لإقامة ملاعب تدريب للأندية واستغلال ستاد جابر الدولي.

وأضاف عاشور: «المشكلة الثانية تتعلق باحتراف اللاعب الكويتي والأمر يحتاج التشريع من مجلس الأمة أو لقرار بتعيين اللاعب في الهيئة العامة للرياضة براتب يتراوح بين 3 و 6 آلاف دك وبالتالي يصبح اللاعب محترف ومتفرغ للعبة، وهو ما حدث في الدول المجاورة خلال أيام بينما يستغرق الأمر لدينا سنوات».

وتابع: «ثالث مشكلات الرياضة في الكويت تتعلق بعدم رعاية اللاعب الموهوب من مواليد الكويت أوغير محددي الجنسية، مع العلم بأن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسمح لهم بالانضمام للمنتخب الوطني، والاستفادة من خدماتهم لمدة 10 سنوات قادمة على الأقل».

وواصل: «أما المشكلة الرابعة فهي تتمحور حول استقلالية الأندية والاتحادات، حيث يجب أن تبتعد الحكومة عن الرياضة بشكل كامل وتفتح باب الاستثمار الذي سيدر إيراد للأندية يتراوح بين 2 و5 ملايين دينار وهو مبلغ كافٍ لجلب المحترفين وإقامة معسكرات خارجية ودفع الرواتب وجلب أجهزة فنية على مستوى عالٍ»، مؤيداً اتخاذ قرار بتقليص عدد الألعاب في الأندية المحلية إلى 4 ألعاب جماعية فقط، على أن تكون الألعاب الفردية تابعة للاتحادات الأمر الذي سيحقق إنتاجاً أكبر.

