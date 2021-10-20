الأولمبي تعادل مع قطر

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تعادل منتخب الكويت الاولمبي مع نظيره القطري بنتيجة 2-2 في لقاء ودي جمعهما أول من أمس ضمن تحضيرات الجانبين لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما في أوزبكستان 2022.

وانتهى الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر بتقدم المنتخب القطري بهدفين نظيفين سجلهما خالد محمد في الدقيقة الثانية ويوسف عبدالرزاق في الدقيقة 38 في حين سجل اهداف الكويت الاولمبي اللاعب عيد الرشيدي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و 63. وهي المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين بعد فوز الأزرق بهدف دون رد أحرزه يوسف الرشيدي.

وعاد وفد الأزرق الأولمبي إلى البلاد على أن يعاود تدريباته يوم الجمعة المقبل وذلك بعد الانتهاء من إجراء التفرغ لبعض اللاعبين بعد تأجيل موعد التصفيات لتصبح خلال الفترة من 27 أكتوبر الحالي حتى 2 نوفمبر المقبل. وتقرر أن تستضيف أوزبكستان منفاسة المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها الكويت ومنتخبي السعودية وبنغلادش.

وكان من المقرر أن تستضيف الكويت منافسات المجموعة خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر الحالي، لكن اتحاد الكرة اعتذر عن عدم استضافة التصفيات بسبب الاشتراطات الصحية التي تمنع دخول الوفد البنغالي لأن أعضاءه لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

وبعد أن راسل اتحاد الكرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الحصول على الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرات الدخول الفيزا وأهمها كتب تثبت حصول على اللاعبين على اللقاح وذلك حسب النظم والبروتوكولات المعمول بها في الوقت الحالي بعد جائحة كورونا، تفاجأ الاتحاد برد الاتحاد البنغالي أن لاعبيه جميعاً غير مطعّمين ولم يأخذوا اللقاح، الأمر الذي دفع مسؤولي الاتحاد الكويتي إلى عرض الأمر على الجهات المسؤولة التي رفضت بشكل قاطع دخول أي أشخاص غير ملقحين إلى البلاد في الفترة الحالية التي تشهد تراجعاً واضحاً في عدد الإصابات.

