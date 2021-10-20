انتصارات للعربي وكاظمة والقادسية في «التنشيطية»

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شهدت بطولة كأس الاتحاد التنشيطية فوز أندية العربي وكاظمة والقادسية ضمن الجولة الثالثة من المسابقة التي أقيمت أول من أمس.

وضمن المجموعة الأولى، واصل كاظمة تصدره بتغلبه على الشباب برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها بندر بورسلي، ومايكون سانتانا (هدفين)، وحمد حربي. ورفع البرتقالي رصيده إلى 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن العربي الذي حقق فوزاً كبيراً على الساحل بنتيجة 5-2، سجل للأخضر التونسي أيمن محمود، والسوري علاء الدالي، وعلي خلف، والوافد الجديد سيف الحشان، والليبي السنوسي الهادي، فيما سجل للساحل عبدالله حسين وفيصل عجب.

وفي المجموعة الثانية، حقق القادسية انتصاره الثاني بتغلبه على التضامن بنتيجة 4-2، أحرز أهداف الأصفر البوسني بنجامين تاتار، وبدر المطوع (هدفين)، وأحمد الظفيري. فيما سجل للتضامن فيسكو بلاكا، وروليني نوناتو.

