الصقعبي: إنجازات عربية وعالمية للكويت في «الكرة الاستعراضية»

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أكد رئيس اتحاد مهارات الكرة الاستعراضية د. علي الصقعبي تصدر الكويت المشهد الرياضي على الصعيد العربي و العالمي، كبطل رياضي بإمكانه تقييم المواهب و التركيز عليها. وأعلن عن تأهل الكويت إلى نصف النهائي في بطولة العرب عبر اللاعب عبدالوهاب محمد، في حين اختير الشاب شزاد من قبل النجم البرازيلي نيمار ليكون من ضمن فريقه الذي يضم أفضل خمسة لاعبين في العالم. وأشار الصقعبي إلى أن هذه البداية «والقادم افضل باذن الله»، مؤكداً أنه يحث الشباب على تبني هذه الرياضة كهواية فهي تعلم الشخص الكفاح والاستمرارية كونهما مفيدين للنجاح بشكل عام.

