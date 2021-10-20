«سلة الكويت» يبدأ الدفاع عن لقبه أمام القرين

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يبدأ الكويت اليوم مشوار الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري الدرجة الممتازة عندما يقص شريط الافتتاح بمواجهة القرين في الـ 05:30 مساء، فيما يلعب القادسية أمام الجهراء في الجولة الأولى على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وتعتبر هذه النسخة من أقوى البطولات اذ من المتوقع ان تشهد اثارة وندية لا سيما بعد قرار الاتحاد بعودة مشاركة اللاعب الاجنبي في المسابقة بواقع لاعبين في الملعب وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة لاسيما ان مشاركة اللاعب الاجنبي التي توقفت في 2014 كانت بواقع لاعب واحد في الملعب.

ومن المنتظر أن يضيف نظام الدوري هذا الموسم (الدرجتين) الكثير للمسابقة من الجانب الفني اذ ينص النظام على ان تلعب الفرق التي تأهلت للدوري الممتاز وهي الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء وبرقان والقرين دورياً من ثلاثة أقسام يلتقي بعدها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من خمسة مباريات على أن يتأهل بعدها الفائز بثلاثة مواجهات من الخمسة الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته، وسيهبط صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز مباشرةً الى دوري الدرجة الاولى فيما سيخوض صاحب المركز الخامس في الدوري الممتاز ثلاثة مواجهات مع صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الاولى والفائز باثنتين سيتأهل الى الممتاز.

واستعدت أغلب الفرق بصورة مناسبة للبطولة إذ أقام الكويت معسكراً في صربيا ثم شارك في بطولة الخليج وحقق لقبها قبل أن يشارك في البطولة العربية وحل وصيفا بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الأهلي المصري، ومن المنتظر أن يحقق الكويت انتصارا سهلاً على القرين الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء نظراً للفارق الفني الكبير بين الفريقين. ويعتمد الكويت على مجموعة كبيرة من اللاعبين يبرز منهم عبدالله الشمري، حمد ومحمد عدنان، الكسندر الغيص، تركي حمود إلى جانب المحترفين البوسني علم الدين كريكوفتش والأميركي جيمس فالدين. في المقابل يأمل مدرب القرين التونسي جمال بن عبدالكريم أن يقدم فريقه عرضاً قوياً أمام المرشح الأبرز للبطولة.

وفي المباراة الثانية تشتد المنافسة بين القادسية الساعي إلى العودة بقوة إلى المنافسة والجهراء الذي عزز صفوفه بصفاقات مهمة. ويقود الأصفر المدرب التونسي قاسم الورشفاني وهو تعاقد مع الأميركيين رونالد دلف وجيمس مو إلى جانب المحليين عبدالعزيز الحميدي ومحمد أشكناني وصالح يوسف وعبدالمحسن مرتضى، فيما ضم الجهراء المحترفين اللبناني وائل عرقجي والتونسي صالح الماجري.

