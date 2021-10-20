انطلاق اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء الاتحادات و«الغرف» بدول مجلس التعاون

مال وأعمال

انطلقت أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة ورؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، وترأس اللقاء رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والدول الأخرى، والسعي لتعزيز مسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس.

وقد ناقش اللقاء الدور الفاعل الذي لعبته حكومات دول الخليج في دعم القطاع الخاص الخليجي لتجاوز آثار جائحة «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها بقوة على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتركت آثاراً سلبية في جميع العاملين أفراداً ومؤسسات، وكغيرها من دول العالم، اتخذت الحكومات الخليجية سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء ومحاصرته، بهدف تقليل أعداد المصابين ووضع الأمور تحت السيطرة، إلا أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع إلى مواصلة حكومات دول التعاون دعمها بمختلف الأشكال المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في الوقت الراهن، خاصة أن المكون الرئيس لهذا القطاع هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الأشد تأثرا بالجائحة، خصوصاً أن تداعيات الجائحة في شقها الاقتصادي أطول أمدا وأقوى تأثيرا.

وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجي رئيس غرفة البحرين أهمية الأمن الغذائي، الذي لم يكن بعيداً عن مناقشة رؤساء الغرف والاتحادات الخليجية، والذي يعد من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها دول المجلس منذ سنوات وقد بذلت جهوداً ووضعت برامج عديدة للتعامل معه، وقد سلطت جائحة «كورونا» الأضواء مجددا على هذه القضية الحيوية، خصوصا عند بداية نشوب الجائحة حيث توقفت وتعطلت سلاسل الإمداد مع الدول المصدرة للمواد الغذائية، ما أثر في الأسعار وثقة المستهلكين في الأسواق المحلية؛ لذا يتطلب الوضع في الفترة المقبلة تأمين الأمن الغذائي الخليجي تحت مختلف السيناريوهات وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي يبدي استعداده الكامل في المساهمة فيها وضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ المبادرات المطلوبة.

وأشار ناس إلى أن جائحة «كورونا» ساهمت في النهوض العالمي بالتجارة الإلكترونية وإطلاق الخدمات الرقمية حيث إن الخليج ليس ببعيدٍ عن هذا التطور الملحوظ، بل يعد رقماً اقتصادياً مهماً على مستوى المنطقة والعالم؛ لذا تتمحور أهمية تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية والتقنية والبشرية على مستوى الخليج، إذ يحتاج القطاع الخاص الخليجي التوسع في التجارة الإلكترونية ومواكبة هذه الاتجاهات إقليمياً وعالمياً عبر إنشاء منصات خليجية مشتركة للتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة البينية والاستثمار البيني وتنقل رؤوس الأموال والمشاريع المشتركة وغيرها من المصالح الاقتصادية المشتركة، خصوصاً أن العالم يشهد، ومعه دول مجلس التعاون الخليجي، تطورا كبيرا ومتسارعا في تقديم الخدمات بمختلف اشكالها عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية، خاصة بعد جائحة «كورونا».

بدوره، شدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة خالد محمد نجيبي على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تخدم وتدعم وتعزز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، لأنه سيسهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز «مالك العلامة التجارية»، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيسهم في إعطاء مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيسهم هذا القانون أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجي.

