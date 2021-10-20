أول قمر صناعي كويتي في «إكسبو 2020 دبي»

مال وأعمال

استعرضت جامعة الكويت خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي مشروع أول قمر صناعي محلي كويتي، سيطلق العام المقبل.

وأوضح د. ياسر عبد الرحيم الأستاذ في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت عقب مشاركته في ندوة علمية بانطلاق «أسبوع الفضاء» بـ«إكسبو 2020» أن مشروع القمر الصناعي الكويتي «يهدف إلى تحقيق استراتيجية الجامعة في دعم الكوادر الوطنية واحتضانها، فضلا عن تدريب الطلبة على تصميم واختيار أقمار صناعية تخدم البشرية في مجالاتها العلمية والكونية».

كما أفاد بأن مشروع القمر الصناعي الأول لديه «أبعاد استراتيجية واقتصادية وعلمية وأمنية» ويقدم صورة مشرفة للكويت كبلد يدعم الثقافة والعلم بلا حدود.

وأكد أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لإنجازات الكويت في تطوير الأبحاث العلمية وتأكيدا على دور الجامعة في بناء القدرات الوطنية وتأهيلها في مجال تصميم تكنولوجيا الفضاء تماشيا مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة». كما تحدث عبدالرحيم عن فكرة المشروع التي قال إنها جاءت من جامعة الكويت بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع جهات حكومية عدة من بينها وزارة الدفاع وهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وانطلق الأحد الماضي «أسبوع الفضاء» ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي» وتستمر فعالياته حتى 23 الجاري.

وتتضمن الفعاليات جلسات محادثات حول كيفية تشكيل علم الفلك للحضارات في الماضي، بالإضافة إلى تلك التي تعرض أحدث الابتكارات في أبحاث الفضاء.

وجرى توقيع عقد أول مشروع قمر صناعي محلي بين جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في أكتوبر 2019 حيث من المقرر أن يصل إلى مداره حول الأرض منتصف العام المقبل بالولايات المتحدة.

