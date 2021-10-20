علماء يطورون شاشات هواتف ضد الكسر

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يعاني الكثيرون من الانكسار المتكرر لشاشات هواتفهم المحمولة، الأمر الذي يتسبب بخسائر مادية كبيرة في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان الهاتف من النوعيات الفاخرة مرتفعة الثمن.

يستخدم أغلب حاملي الهواتف حاليا، شاشات الحماية لتأمين طبقة سميكة تقي الشاشة الأصلية، لكن الارتطام المترافق مع «الحظ السيئ»، قد يجعل من الفعالية معدومة، والحظ السيئ في أيامنا هذه «حدث ولا حرج».

لكن علماء يؤكدون أنه في القريب العاجل عند سقوط هاتفك النقال «لن يسقط قلبك معه»، لأنهم طوروا شاشات «ذاتية الشفاء» تستطيع من خلالها رمي جهازك كما تشاء.

وقام باحثون من جامعة كونكورديا بالعمل على تطوير آلية فريدة للشفاء الذاتي بهدف حماية الشاشات من الانكسار، حيث من الممكن أن يحدث بحثهم ثورة في عالم تصنيع أجهزة المحمول.

ويقول المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور توينكال باتيل، إن «إحدى الصعوبات الرئيسة في هذه الأنواع من المشاريع هي الحفاظ على التوازن بين الخصائص الميكانيكية وخصائص الإصلاح الذاتي».

وتابع: «هدفنا هو عدم المساومة على متانة الشبكة مع تعزيز القدرة الديناميكية للشفاء الذاتي للضرر والخدوش. نحن نركز على تحقيق الشفاء الكامل للخدوش في درجة حرارة الغرفة فقط. هذه الميزة تميز بحثنا عن الآخرين».