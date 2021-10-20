سمو الأمير استقبل رئيسي السلطتين في «يمامة»

وطن النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد.

واستقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه «تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية «2020/2021».

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة ظهر أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه نسخة من تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباته الختامية للسنة المالية 2020/2021.

