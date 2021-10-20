«حماية البيئة»: 9 دورات تدريبية تضم 450 مشاركاً

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أبرز ملامح برنامجها التدريبي البيئي التخصصي المزمع تنظيمه خلال فبراير ومارس المقبلين بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع للجمعية بمشاركة ممثلي العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات المدنية والكليات والمعاهد الكويتية والعربية. وقال نائب رئيس الجمعية عبدالأمير الجزاف إن البرنامج التدريبي يشمل 9 دورات في مجالات «القواعد السبع الأكثر فاعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة، والإعلام المرئي البيئي وتوثيق الحياة الفطرية، والعلاقة بين استخدامات الأراضي وفقدان التنوع الأحيائي، وتحليل وضع السياسات البيئية ومواءمتها مع الخطط التنموية». فضلا عن دورات «تطبيقات الاستشعار عن بعد واستخداماتها في مكافحة التصحر، والتخطيط البيئي الاستراتيجي، والتحديات الإقليمية في التصدي للتغيرات المناخية، والمحافظة على نباتات الكويت الفطرية، وإدارة المناطق المحمية». وبين أن الدورات التسع يقدمها أكاديميون خبراء في الشأن البيئي والتنمية المستدامة. مضيفا أن «البرنامج يتضمن مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات المدنية في الكويت من المعنيين بموضوعات البرنامج التدريبي، ومشاركة 450 متدربا من تلك الجهات بواقع 50 مشاركا كويتيا لكل دورة، ومشاركة العديد من الجامعات والمعاهد الكويتية والخليجية والعربية، فضلا عن اعتماد التوصيات والمقترحات بنهاية كل دورة لتقديمها إلى الجهات المعنية». وذكر الجزاف إن «البرنامج التدريبي يستهدف نشر المعرفة والثقافة البيئية ويعزز من بناء القدرات لدى العديد من قطاعات وفئات المجتمع خاصة لدى الناشئة والشباب. وقد خصصته الجمعية للفئات العمرية المتوسطة والكبيرة ومن الجنسين ضمانة لتوسيع قاعدة المشاركة تعميما للفائدة وتحقيقا للهدف العام وهو نشر صحيح الثقافة والمعرفة البيئية».