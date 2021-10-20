مجلس الوزراء: باسل الصباح أخلص في عمله الوزاري

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر قائلا: رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بعودة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، داعيا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الكريم، مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وأن تنعم الأمة الإسلامية.. في أثواب العزة والازدهار.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر حول نتائج مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى، بمناسبة الذكرى الستين للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز والذي عقد في بلغراد بجمهورية صربيا اخيراً وبفحوى كلمة الكويت التي ألقاها والتي ثمن فيها ما قام به المؤسسون من دور محوري قبل ستين عاما للمساهمة في تحقيق التوازن الدولي على الساحة الدولية من خلال اعتماد المبادئ العشرة لمؤتمر باندونغ القائمة على ما هو متعارف عليه في طبيعة العلاقات بين الدول، والواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتغليب الحلول السلمية للصراعات بين الدول. كما أكد فيها أن الكويت تجدد التزامها بهذه الأهداف والمبادئ وتدعو جميع الدول الأعضاء لبذل كل ما يلزم وبما يعزز حركة عدم الانحياز وأحاط المجلس علما بفحوى اللقاءات والمحادثات الجانبية التي عقدها على هامش الاجتماع.

كما شرح لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا جيرفالا شوارتز وفحوى المحادثات التي أجرتها واستهدفت بحث أوجه علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في شتى المجالات لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية منها إضافة إلى مناقشة الكثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأحاط مجلس الوزراء علما كذلك بنتائج زيارة وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية فيليكس بلاسينسيا غونزاليس للبلاد وفحوى المحادثات واللقاءات التي أجراها وتناولت أوجه تنمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية منها والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية تعاون في المجالين الثقافي والفني بين البلدين الصديقين.

وشرح للمجلس فحوى المحادثات التي أجراها مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لازاريني خلال الزيارة التي قام بها للبلاد أخيراً، وأعرب خلالها عن بالغ الشكر والتقدير على استمرار دعم الكويت ومساندتها لجميع الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوكالة والتي كان آخرها المساهمة في تمويل البرنامج الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والميزانية العامة للوكالة.



ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح مجلس الوزراء علما باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في الكويت والذي يشهد تحسنا مستمرا جراء الانحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسرّة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى ولله الحمد مع ارتفاع نسبة التطعيم من جرعتين من اللقاحات المعتمدة للمواطنين والمقيمين.

وقد عبّر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه لاستمرار المؤشرات الإيجابية التي جرى تحقيقها في الكويت لمواجهة جائحة كورونا ولنجاح حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد- 19 والتي اسهمت كثيرا في رفع المناعة المجتمعية المنشودة. كما حث مجلس الوزراء مجددا الشرائح والفئات المعتمدة من المواطنين والمقيمين على المسارعة في تلقي اللقاح حفاظا على سلامة المجتمع وبما يكفل السيطرة على هذا الوباء والانتصار عليه بإذن الله تعالى سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع.

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروع قانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.



قوة الإطفاء

وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب قوة الإطفاء العام نقل الإشراف من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية نظرا إلى اكتمال التنظيم العسكري كقوة نظامية وتوافقه مع الجهات العسكرية الأخرى وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام إلى وزير الداخلية وتكليف إدارة الفتوى والتشريع إعداد مشروع المرسوم اللازم بهذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على إضافة فقرة ثانية إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم (419) لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت وقطر للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومتي الكويت وقطر ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وقطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الكويت والجمهورية التركية في مجال الشؤون الاجتماعية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وجمهورية الهند بشأن التعاون حول استخدام العمالة المنزلية ومرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت ودوقية لوكسمبورغ الكبرى للخدمات الجوية وجدول الطرق الملحق بها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها إلى سمو الأمير.

الإدارة المدرسية

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن تقرير اللجنة المكلفة دراسة وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام للارتقاء بمستوى التعليم. وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة على عملها الدؤوب للارتقاء بمحاور المنظومة التعليمية وعلى رأسها المعلم والمتعلم وتعزيز بناء وغرس القيم وخلق بيئة دراسية ذكية من خلال إدخال التقنيات التكنولوجية في مراحل التعليم.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالمضي قدما واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ما ورد في التقرير وما هو محقق للمصلحة العامة وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية والفنية المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يوضح مراحل تنفيذ الرؤية الواردة في التقرير لتحقيق الأهداف الضامنة لجودة التعليم.

وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 12/10/2021 من العضو د. هشام عبدالصمد الصالح إلى وزير الصحة والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقد استعرض المجلس المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب.

وبهذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة كما أكد ثقته بوزير الصحة وحرص الحكومة على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يقوم به على رأس وزارته بكل إخلاص في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة التي ما زالت تعيشها البلاد والعالم أجمع جراء جائحة كورونا، معربا عن اعتزازه بالإنجازات البارزة والواضحة التي جرى تحقيقها لمواجهة هذا الوباء الخطير ولحماية سلامة والمواطنين والمقيمين وصحتهم والتي ساهمت في تحقيق المناعة المجتمعية.

