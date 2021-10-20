وزير الدفاع عزى نظيره الأميركي بوفاة كولن باول

وطن النهار

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ببرقية تعزية إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بوفاة وزير الخارجية الأسبق ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق كولن باول.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس إن الوزير الجابر استذكر في برقيته المواقف المشرفة والجهود البارزة التي بذلها الراحل في دعم الشرعية والقضايا العادلة للكويت خلال قيادته لهيئة الأركان المشتركة إبان عملية عاصفة الصحراء عام 1991.

واستقبل الجابر أمس الثلاثاء سفير جمهورية أذربيجان الصديقة لدى البلاد أليخان قهرمان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل وزير الدفاع سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى البلاد سيد سجاد حيدر.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل الجماعي المشترك بين البلدين الصديقين وأشاد الوزير الجابر بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط الكويت وباكستان.

