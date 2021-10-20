الناصر ونظيره الصومالي بحثا المستجدات الإقليمية والدولية

وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر في ديوان عام (الخارجية) امس «الثلاثاء» مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة محمد عبدالرزاق محمود أبوبكر في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الصومالي والوفد المرافق إلى الكويت.

وتناول اللقاء مجمل علاقات التعاون الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

