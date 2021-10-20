قلق حكومي حيال تطورات الوضع اللبناني

وطن النهار

تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان الشقيق والأحداث التي شهدتها الساحة هناك يوم الخميس الماضي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص كما دعا مجلس الوزراء الأشقاء في لبنان إلى ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره ويمكن الحكومة من الإضطلاع بمسؤوليتها ومواجهة الأزمات التي يعاني منها البلد الشقيق بما يمكن المجتمع الدولي من مساعدته كما أكد مجلس الوزراء تضامن الكويت مع لبنان ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه الشقيق.