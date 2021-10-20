الفريح: مراكز الإيواء تحمي الأطفال من شتى المخاطر

وطن النهار

شددت رئيسة لجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، د. سهام الفريح، على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في إنشاء مراكز إيواء الطفل، نظرا لما تشكله من ضمان لحماية الاطفال من المخاطر.

وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد تماشياً مع واجبها الدستوري، وذلك عقب اجتماع مشترك عقد الأحد بين ممثلي النيابة العامة الذين ترأسهم المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد وممثلي الديوان الوطني لحقوق الانسان اعضاء لجنة حقوق الطفل.

وتناول الجانبان الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية و الجسدية وذلك انطلاقا من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الاطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة، الأمر الذي شدد عليه المستشار المسعد بأهمية اتباع النيابة العامة للاجراءات القانونية في قضايا الاحداث تحديداً ولعل ابرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق و تأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا.

من جهته، اكد رئيس النيابة يوسف السميط ما ذهب إليه المسعد، مشيراً إلى أن النيابة العامة باعتبارها الامينة على الدعوى العمومية تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.

ومن جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، أشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الاقليمية و الدولية لتعزيز حقوق الطفل.

وشدد عضو لجنة حقوق الطفل بالديوان خالد الردعان على حرص اعضاء اللجنة على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون الطفل. فيما، قال عضو لجنة الطفل تهاني الطيار: «يحرص الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا باللجنة على مد جسور من التواصل و التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل». واختتم المستشار المسعد الاجتماع، مثنياً على دور لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الانسان في ترسيخ حقوق الطفل ونشر الوعي المجتمعي.

