الشريفي: إستراتيجية جديدة للنهوض بالتعليم

وطن النهار

طرح العميد الأسبق لكلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فيصل الشريفي خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم تتماشى مع خطة الدولة التنموية 2035.

وبيّن -في دراسة أعدها- استخدام الأساليب من أجل بلوغ الغايات وتمكين القطاع التعليمي من الارتقاء بمؤشرات الكفاءة وجودة التعليم.

وأشار الشريفي في بداية الدراسة الى ان الحكومة رفعت شعار «استدامة الرخاء برغم التحديات» في برنامج عملها 2021-2025، وجعلت من القطاع التربوي إحدى الركائز الاساسية لبرامج عملها واولته أهمية خاصة لتمكينه من الوصول الى غايات رؤية التنمية 2035.

وشدد على أنه ومن أجل بلوغ تلك الغايات عملت الحكومة على دعم وتمكين القطاع التعليمي وتمكنه من مؤشرات كفاءة جودة التعليم واصلاح مسار مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية ومعالجة اختلالات سياسات التوظف القائمة وايجاد فرص وظيفية حقيقية لكل خريج .

وتابع: ومن أجل تحقيق الأهداف الخاصة بتطوير أساليب التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل كان لابد من اللجوء الى بدائل تعليمية أخرى تقوم على رفع كفاءة المخرجات التعليمية ورضا سوق العمل وتخفيض الكلفة المالية عند البدء في طرح التخصصات الجديدة باعتماد منظومة «البرامج المرنة».

وأكد أن هذه البرامج تقوم على تمكين الطالب من المعارف والمهارات والعلوم الأساسية بالمؤسسات التعليمية بالشراكة الفاعلة مع سوق العمل بقطاعيه العام والخاص وكما هو معمول به في كليات الطب والطب المساعد والعلوم الصحية والتمريض التي لديها اتفاقات مع المستشفيات والمراكز الصحية والطبية، وأيضًا في بعض التخصصات المرتبطة بكل من القطاع النفطي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح ان هذا المفهوم يمكن التوسع في تطبيقه ليشمل جميع التخصصات العلمية والتكنولوجية والادارية التي تشهد تطورا سريعا ومتناميا في سوق العمل.

التخصصات المرنة

ولفت الى أن البرامج والتخصصات المرنة «هي البرامج والتخصصات التي تعمل على مراعاة متطلبات جودة التعليم ومواكبة احتياجات سوق العمل وتطوره وتهدف الى خفض الكلفة المالية من خلال اعادة استخدام واستغلال الامكانات المتاحة المادية والبشرية واستغلالها (الطواقم التدريسية والفنية والادارية والمباني القائمة من مختبرات وفصول دراسية)، وتفعيل الشراكات البينية مع القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهما شريكين في التعليم».

الأهداف

وحول الأهداف من انشاء البرامج والتخصصات المرنة، قال الشريفي إن الهدف منها: هو رفع كفاءة الخريجين المعرفية والمهارية والعلمية، خفض الكلفة المالية على مؤسسات التعليم، صميم البرامج التعليمية بما يتناسب ورغبات سوق العمل، ايجاد فرص وظيفية حقيقية في القطاعين الخاص والحكومي، المرونة في استحداث وتطوير البرامج التعليمية ووقفها حسب الحاجة.

آلية العمل

وعن آليات العمل، أشار الى ان آليات العمل تتطلب انشاء لجنة مركزية تتبع وزير التربية والتعليم العالي، مهمتها: حصر احتياجات المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية من الوظائف الفنية والادارية، والتواصل المستمر مع سوق العمل بقطاعيه العام والخاص لحصر الاحتياجات والأعداد المطلوبة من الوظائف الادارية والفنية والمهنية والدرجات العلمية (دبلوم، بكالوريوس)، ودراسة الجدوى والتكلفة الاقتصادية قبل البدء في انشاء التخصصات التي تحتاجها القطاعات الوظيفية وعرضها على مؤسسات التعليم للتأكد من امكانية تنفيذها في الكليات والأقسام العلمية، إضافة الى تكليف الأقسام العلمية بالتعاون مع سوق العمل وديوان الخدمة المدنية في كتابة الخرائط الوظيفية والمحتوى العلمي للبرامج الدراسية.

وترفع الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد تقريراً تبين فيه قدرتها على تنفيذ تلك البرامج وحاجتها من الكوادر البشرية والمادية، ووقف وتقنين أعداد المقبولين في التخصصات القائمة وفق الحاجة الفعلية لسوق العمل.

