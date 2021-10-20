لجنة المخيمات اعتمدت 20 موقعاً

وطن النهار

حسمت لجنة المخيمات الربيعية تحديد 20 موقعاً للتخييم في المناطق البرية للموسم الحالي، كما تم تحديد 15 موقعاً لأصحاب العربات المتنقلة إضافة إلى 3 نقاط أمنية ثابتة في الشمال والجنوب وغرب البلاد وكبد.

وأكد مصدر في البلدية أن جميع المواقع أخذت الموافقة النهائية من جميع الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة النفط، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة فضلاً عن بلدية الكويت، مبينة أنه سيتم رفعها لمدير عام البلدية أحمد المنفوحي للموافقة عليه وادراجها من ضمن الحجز الإلكتروني المتاح.

واشار إلى أنه تم تحديد اجتماع الأربعاء المقبل مع ممثلي الجمعيات التعاونية لاختيار المواقع المناسبة والقريبة من المناطق البرية المسموح بها التخييم، مضيفا بأنه سيتم اجراء قرعة بين الجمعيات والأسواق المركزية الراغبة بوضع افرع لها في مناطق التخييم. وعن ادراج اقتراح تخفيض قيمة التأمين للمخيم إلى 100 دينار.

وأكد المصدر أنه، سيتم اضافة تعديل قيمة التأمين بعد موافقة الجهاز التنفيذي ومدير عام البلدية.

ووافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل اعتماد مواصفات جسور المشاة، وعلى طلب شركة المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة و«19» في الواجهة البحرية الثانية وعلى طلب الهيئة العامة للصناعة على إعادة تنظيم القسيمة رقم 1 في منطقة صبحان قطعة رقم 5.

وأكد رئيس اللجنة د. علي بن ساير أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من العضو عبد العزيز المعجل، بشأن تسمية منشأة تعليمية باسم احد المواطنين إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة التربية، فيما أدرجت مقترحات تسمية أسماء الأشخاص على الشوارع والميادين على الجدول لحين ورود لائحة من قبل مجلس الوزراء في حسم هذا الأمر.

واضاف: أن اللجنة أحالت إلى اللجنة القانونية والمالية الاقتراح المقدم من العضو حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محدودة، فيما أحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن منطقة الأسواق- المباركية- المنطقة التجارية الرابعة والمنطقة التجارية السادسة والمنطقة التجارية السابعة.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وطلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له.

وأفاد بانها أبقت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال بشأن اعتماد حدود واستعمالات الأراضي للموقع المخصص لميناء مبارك الكبير وكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الأرض المخصصة لحين استعجال مجلس الوزراء.

واكد بن ساير أن اللجنة أحالت كتاب شركة المرافق العمومية بشأن استخدام أسطح مباني مواقف متعددة الأدوار وكتاب مكتب التصميم الهندسي للاستشارات الهندسية والخاص باقتراح تعديل الجزء الخاص بالارتداد بلائحة البناء للسكن الخاص إلى الجهاز التنفيذي.

وأوضح أن اللجنة أحالت الى اللجنة القانونية والمالية مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة ضمن القطعة 9 في منطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير، فيما وافق جميع أعضاء اللجنة ماعدا رئيس اللجنة، على الطلب المقدم من شركة الأنصار المتحدث العقارية تطوير أرض خباري استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية.

