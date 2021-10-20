«التربية»: لا أخطاء في مناهج التربية الإسلامية والكتب سليمة

وطن النهار

بحث وزير التربية د. علي المضف، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة محمد عبدالرزاق محمود والوفد المرافق له جانبا من الأمور المشتركة بين البلدين والتعاون المثمر في مجال التعليم. من جانب آخر، أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة، أن ما يطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خطأ في مادة التربية الاسلامية للصف الحادي عشر غير صحيح. وأوضح أن الموضوع المثار قديم وتحديداً في بدايات عام 2016، وجاء ضمن أوراق العمل المضافة إلى جهاز التابلت لمادة التربية الإسلامية في الصف الحادي عشر، ولم يكن معتمداً من أي جهة رسمية في الوزارة ولا علاقة للكتاب المدرسي به. وقال دبشة، إن وزارة التربية في ذلك الوقت قد قامت باتخاذ ما يلزم ومعالجة الموضوع وتعديل ما ورد فيه والانتهاء منه، وذلك قبل 5 سنوات ونصف السنة، مشيراً إلى أن الوزارة لا علاقة لها بما يطرح حالياً في هذا الأمر، وأن مناهجنا الحالية سليمة ولا يوجد بها أي شيء من هذا القبيل.

