أب رحيم.. وعفو كريم

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر امس رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد.

وبالأمس.. هلت بشائر المصالحة الوطنية ولم الشمل عبر الاخبار التي اعلن عنها عدد من النواب بحسم موضوع العفو وعودة النواب السابقين والناشطين السياسيين الى البلاد، وسط اصدار 38 نائبا بيانا يلتمسون فيه من صاحب السمو أمير البلاد التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة من خلال إقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين في قضايا الرأي أو المواقف السياسية التي كانت تحكمها ظروف واوقات الاحداث. وقال رئيس مجلس الأمة ردا على سؤال صحافي أمس حول ما انتهى اليه الحوار الوطني من نتائج بالقول: الأمر عند صاحب الأمر.. ان شاء الله الشعب في فرحة دائمة.. والخير بقبال.



وعبر النائب عبيد الوسمي في تغريدة له عن نتائج الحوار الوطني قائلا: اجمل الايام ان تفرح الكويت قيادة وحكومة وشعبا وكل ايامكم اعياد.. ابتسموا انتم في الكويت العظيمة.

وجاء في البيان النيابي الذي تلاه النائب د. الوسمي: انطلاقا من اعتبارات مسؤولياتنا الشرعية والوطنية والقانونية والأخلاقية، واستجابة لرغبة سامية وتوجيه مسؤول من مقام سمو الأمير الرفيع بحل جميع المشاكل العالقة وهو ما يمثل تحية وتكريما للشعب ومؤسساته، وتلبية للعديد من المبادرات الخيرة التي دعت لها مجاميع نيابية وسياسية وشعبية لتحقيق المصالحة الوطنية، فهو تكليف يوجب على الجميع أفرادا ومؤسسات أخذه بعين الاعتبار کمهمة واجبة الأداء والنهوض بمقتضياتها خدمة للكويت وشعبها وقيادتها، وهو تكريم لصدوره من مقام كريم إلى مقام الأمة المستحق وفي ظرف يوجب على الجميع إدراك تداعياته وانعكاساته داخليا وخارجياً.



واضاف البيان: أن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى اقتصادية وسياسية وأمنية يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والتجاوز عما تبقى في الأنفس والضمائر والابتعاد عن الاختلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة وضمن الضوابط التي أكدها الدستور وبنيت عليها قيم المجتمع ومسلماته.

وقال الموقعون على البيان: لذا نلتمس من سموكم التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، وحتى لا تبقى هذه الملفات عائقا دون خلق أرضية هادئة في مجتمع صغير يحاط بتحديات كبري توجب على أبنائه جميعا توجيه الطاقات والجهود لعملية البناء الحقيقي الذي نحتاجه جميعا في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من تاريخ المنطقة والعالم والتعاون المشترك بين مؤسساته وأفراده وفق الضوابط والحدود الصحيحة التي تستهدف حماية المصالح العليا للبلاد وشعبها وقيادتها، مؤكدين لسموكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين جميع الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة، آملين من سموكم التكرم بالموافقة على هذه المبادرة.



كتلة الـ 6: لحظة تاريخية



قال نواب كتلة الـ 6 حسن جوهر ومهند الساير وبدر الملا وعبدالله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين أنها لحظة تاريخية تعيشها الكويت بانتظار التقاء الإرادة السامية والإرادة الشعبية.. لتتوج بالمصالحة الوطنية، فشكراً يا صاحب السمو على عفوكم الكريم، وشكراً للشعب الكويتي الوفي، والقادم لكويت الجميع أفضل بإذن الله.



الصيفي: صفحة جديدة



أكد النائب صيفي الصيفي لـ النهار ان موضوع العفو تم حسمه، مشيرا الى ان هذا ليس بمستغرب على سمو الأمير صاحب المكارم نواف العفو نواف الكبير. واضاف: نتمنى أن نبدأ صفحة جديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد، وسنرى اخواننا النواب السابقين والناشطين السياسيين واصحاب الرأي قريبا على أرض الوطن.



الجمهور: أبشروا بالخير



قال النائب فايز الجمهور أبشروا بالخير مادام نواف العفو موجودا بعد الله عز وجل.



الراجحي: شكراً سمو الأمير



وجه النائب محمد الراجحي الشكر الى سمو الأمير، قائلا: شكرا شكرا شكرا، ادامك الله ذخراً وفخراً للبلاد والعباد، نواف الكبير.



الصقعبي: عفو كريم



قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: لقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الأسرة تربط بينهم كافة حكاماً ومحكومين، عفو كريم لكرماء، يسعد قلوب المخلصين، ويمنح الأمل بعهد جديد تتفق فيه إرادة السلطة مع إرادة الأمة.



الحويلة: تمت الصالحات



قال النائب محمد الحويلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تمت الموافقة من قبل سمو أمير العفو الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه، ونبارك للكويت وأهلها ولانفسنا هذا العفو الكريم، وبإذن الله تقر أعيننا بعودة اخواننا لأرض الكويت سالمين.



مطيع: عفو سامٍ



قدم النائب أحمد مطيع أسمى التهاني وأطيب التبريكات للموجودين بالخارج بشمولهم بالعفو السامي الكريم، وقال نبارك لأسرهم الكريمة الصابرة، وستكتمل الفرحة بعودتكم جميعا إلى أرض الوطن.



العارضي: هذه هي الكويت



قال النائب مساعد العارضي إنما الأعمال بالخواتيم، والحمد لله ثم الفضل له ثم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، فهذه هي الكويت التي نعرفها.. كويت تلم الشمل ولا تفرق.



المطر: حدث مفرح



قال النائب حمد المطر ان السمو عنوان العفو وهو الحدث المفرح لنا جميعاً، والذي يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم والتآزر لكويت جديدة قائمة على التسامح والتآخي، وبداية مرحلة قوامها الانجاز والتنمية.



المناور: مبادرة كريمة



وجه النائب أسامة المناور الشكر الى صاحب السمو الأمير قائلا: جزاك الله خير الجزاء، ووالله انك عفوت عمن يستحق هذه المبادرة الكريمة، عفا الله عنك وشكر لك ولا حرمك الأجر.

