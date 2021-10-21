الرفاعي يصدر «وطن عمري».. ويصفها بالمختلفة

الخميس Al wanees

أصدر الروائي أحمد عبد الحميد الرفاعي رابع اصداراته الأدبية عقب خروج رواية وطن عمري للنور، والتي تحتوي على الكثير من المفاجآت والجوانب الأدبية الجديدة على الكاتب والتي حرص من خلالها على التنوع ومحاولة مغازلة فكر القارئ وواقعه.

وبدوره، قال الكاتب أحمد الرفاعي إن الرواية تمزج ما بين حقبتين بشكل مباشر حيث ربطت بين مرحلة ما قبل الغزو العراقي بكل تفاصيله وصولا إلى الحقبة الراهنة ومدى الاختلافين الفكري والاجتماعي وتاثيراتهما الواضحة، حيث بينت الرواية الصراعات الثقافية بين جيل الآباء وجيل الأبناء الحالي.

وأضاف الرفاعي ان روايته الرابعة حرص من خلالها على نقل الواقع بتفاصيله بعيدا عن الخيال في ظل الانفتاح الكبير للقراء وقدرتهم على قراءة ما بين السطور والاسقاطات التي تحتويها الرواية سواء كانت اجتماعية او سياسية.

وشدد على ان الرواية لا تخلو من الجانبين العاطفي والاجتماعي إضافة إلى المغامرات والأحداث المشوقة التي ستجذب انتباه القارئ في اطار درامي.

واختتم الرفاعي قائلا انه حرص على معالجة بعض الملاحظات التي تلقاها من القراء في الفترة السابقة وذلك في إطار تطوير الذات، مشيرا الى ان وطن عمري رواية مختلفة وثوب أدبي جديد بالنسبة إليه.

