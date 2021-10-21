مهرجان قطر الدولي للفنون 2021 في «كتارا»

الخميس Al wanees

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع شركة مابس العالمية، النسخة الثالثة من مهرجان قطر الدولي للفنون 2021، والذي يتواصل على مدار 5 أيام بدايةً من 24 إلى 28 أكتوبر 2021، ويعد أحد أكبر المهرجانات الفنية في قطر.

ويتضمّن المهرجان 8 أنشطة هي، معرض الرسم والنحت، وندوة الرسم الحي، وعرض الأزياء الفنية، ماستر كلاس، والمحادثات الثقافية، وجلسة النقاش، والجولة الثقافية القطرية، وليلة العشاء الثقافية. وهو منصة دولية للفنانين في قطر ومن أنحاء العالم للظهور في الساحة الفنية القطرية.

ويسعى المهرجان إلى التعريف بالفنانين المشاركين والترويج لأعمالهم من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والرقمية والاجتماعية، والتفاعل مع جامعي الأعمال الفنية المدعوين، والمستثمرين في الفن، والمشترين المحتملين والكثير من العروض الأخرى.

يشارك في مهرجان قطر للفنون أكثر من 300 فنان وفنانة من أكثر من 65 دولة، ولأول مرة تشارك السفارة الأميركية بفقرة عرض الأزياء حيث تمثلها مصممة الأزياء العالمية الأميركية نور بشارة. فقد أصبحت قطر مركزًا للأنشطة الثقافية والفنية، وبصفة خاصة كتارا التي تعتبر منصة للإبداع والمبدعين وملتقى لمختلف الثقافات وجسرا للتواصل بين الشعوب. بدأ المهرجان في التطور والتوسع بدعم من المعارض الفنية والمؤسسات مثل بينالي فلورنسا، إيطاليا الشريك المشارك إلى جانب المعارض الفنية الأخرى من جميع أنحاء العالم بما في ذلك معارض كريسلو آرت، إسبانيا، ومجلة أتموسفير من نيويورك، ومعرض 2+ من المكسيك، وفنون من الإمارات العربية المتحدة، ومعرض أريم آرت من أرمينيا، ومعرض الفنون الإيرانية من إيران، وغاليري الفن الإثيوبي من إثيوبيا، ووكالة آرت غيست من روسيا، ويو إف إس في الجامعة الأميركية بيروت من لبنان.

