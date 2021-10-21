«صُنع في الكويت» شهد إقبالاً واسعاً من الجمهور

الخميس Al wanees

نظمت جمعية الكاريكاتير الكويتية معرضا بعنوان «صنع في الكويت»، ويقدّم 40 لوحة فنية شارك بها 20 فنانا من أعضاء الجمعية التي تستعرض أعمال كاريكاتير الكوميكس والمانغا الياباني الأصل لأول مرة في الكويت.

وشهد المعرض في يوم افتتاحه إقبالا واضحا، نتيجة الشعبية التي تحظى بها رسومات الكوميكس والمانغا في الكويت، والتي تعتبر رافدا جديدا التصق بالأعمال الكرتونية وأفلام «الأنيميشن»، التي أصبحت مادة فنية جذابة للكبار والصغار على حد سواء، ما ساهم في انتشار هذا الفن على نحو كبير حول العالم.

وصرح رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الفنان محمد ثلاب قائلا «إن معرض صنع في الكويت هو انطلاقة لأعمال جمعية الكاريكاتير الكويتية على أرض الواقع، بعد تنظيم الكثير من المعارض الافتراضية، نتيجة أزمة «كورونا»، كما يعد دعما لفناني قسم الكوميس والمانغا بالجمعية، نتيجة أعمالهم التي تستحق العرض على الجمهور المحب لهذا الفن».

وأضاف ثلاب: «من حجم الإقبال على المعرض يتبين تشوق الجمهور للفعاليات الفنية الواقعية، ونحن سعداء بهذا اللقاء، خاصة أننا نقدّم أول معرض كوميكس ومانغا بالكويت، في ظل شعبية كبيرة وحب لهذا الفن».

وأوضح أن الرسوم الكاريكاتيرية المعتادة والمعروفة لدى الجمهور بشكلها التقليدي إنما تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما تنتشر عبر الصحف المختلفة كما جرت العادة، أما فن الكوميكس والمانغا فهو ياباني الأصل، ورغم بُعد المسافة فإنه نتيجة التقارب عبر مواقع التواصل، ومشاهدة الأعمال الفنية الآسيوية واليابانية، وتأثّر السينما بذلك الفن، على مستوى الكرتون والأنيميشن، حيث أصبح له جمهوره في كل العالم وهنا أيضا في الكويت».

