روميو بيكام.. على طريق الوالد

الخميس Al wanees

يحلم الكثير من أبناء نجوم كرة القدم في السير على خطى أبائهم عبر محاولة تكرار مشوارهم في التألق والمجد والنجومية.

وغالباً ما يخفق الابناء في تحقيق ما حققه الأباء إذ لا تكفي سيرة الوالد في صنع نجومية الابناء الذين يواجهون صعوبة أكبر من اللاعبين الأخرين نظراً لثقل التركة التي يتركها الاباء والتي تعتبر سقف عالي جداً يجب على الابناء بلوغه أو يعتبر مشوارهم غير ناجح.

ويمثل جوردي كرويف نجل الاسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف احدى هذه التجارب المتواضعة لأبناء النجوم إذ لم يبلغ نجومية والده على الرغم من خوضه تجارب كثيرة في أكبر الأندية الأوروبية مثل برشلونة الإسباني ومان يونايتد الانكليزي حيث ظهر بصورة أقل بكثير مما سطره والده من أبداع وتألق ونجاح.

وظهر في الفترة الأخيرة عدد من اللاعبين من أبناء النجوم مثل جاستن كلويفرت نجل النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت، ودانييل مالديني نجل الاسطورة الايطالي باولو مالديني، وانزو زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان إلا أن مردودهم حتى الآن لا ينبئ بأمتلاكهم موهبة ابائهم الذين سطروا أجمل الابداعات في الملاعب العالمية.



ومؤخراً بدأ روميو بيكام نجل النجم الانكليزي الكبير ديفيد بيكام أولى خطواته في كرة القدم من خلال خوض اول مرة مباراة مع الفريق الاحتياطي لإنتر ميامي الاميركي. وخاض روميو البالغ 19 عاما مباراته الاحترافية الأولى بعد أن بدأ أساسيا في تشكيلة فريق فورت لوديردايل المشارك في دوري الدرجة الثالثة الأميركية، والرديف لإنتر ميامي الذي يشترك ديفيد في ملكيته.

وشارك الابن الثاني لنجم ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق لمدة 79 دقيقة في المباراة ضد ساوث جورجيا تورمينتا، التي انتهت بالتعادل 2-2، ولفت أداؤه اللاعب الانكليزي السابق ومدرب فريق انتر ميامي فيل نيفيل الذي لعب سابقا مع والده في مان يونايتد، رغم أنه لمس الكرة 19 مرة فقط.

وقال نيفيل: أعتقد أنه أدى عمله جيدا. كان من المقرر أن يلعب 45 دقيقة، ولكنه خاض قرابة 80 دقيقة، لأنه شاب متعطش، لذا هذا يدل على أدائه.

وأضاف المدافع الدولي السابق: هناك الكثير من الضغوطات على كاهليه والتوقعات منه، ولكن قدميه على الأرض.

وهو يدرك أن لديه الكثير من الأمور لتطويرها، ولديه كل الصفات والمقومات، الشخصية والعزم، وهو شخص لطيف، ليحصل على فرصة جيدة لتأسيس مسيرة احترافية في كرة القدم.



وأكد نيفيل أن زميله السابق ديفيد طلب منه أن يكون قاسيا مع ابنه: أول شيء قاله لي ديفيد عليك أن تقسو عليه أكثر من أي لاعب آخر. ولعب بيكام ونيفيل سويا ثمانية مواسم في مان يونايتد، حققا خلالها ألقاب عدة، بما فيها الثلاثية التاريخية عام 1999 (الدوري والكاس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

ووقع روميو أول عقد احترافي له كلاعب كرة قدم، مع النادي الاميركي فورد لودوردايل.

ومن الواضح أن الشاب يريد أن يسير على خطى والده، وإن بدأ في دوري الدرجة الثالثة الأميركية، وقد تلقى العديد من الردود على الإعلان، من بينها من والدته فيكتوريا بيكام، التي كتبت نحن فخورون بك.



ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، فإن روميو لاعب متعدد الاستخدامات، إلا أنه بحاجة إلى اللعب بقوة، ولا يزال أمامه الكثير ليثبته، وهو سيشارك غرفة تبديل الملابس مع فيل، نجل مدرب إنتر ميامي الحالي وزميل بيكام السابق في مان يونايتد.

وكان روميو الذي ظهرت اهتماماته الرياضية بصورة مبكرة من خلال ممارسة رياضة التنس الأرضي إلى جانب كرة القدم، يطمح إلى بدء مسيرة احترافية في التنس إلا انه على ما يبدو أختار السير على خطى والده رغم صعوبة التحدي الذي ينتظره إذ سثبت الايام المقبلة إن كان قادراً على بلوغ المجد في كرة القدم أم سيكون قصة أخرى من قصص أبناء النجوم الحزينة.



فيكتوريا: روميو يشبه ديفيد



ترى فيكتوريا بيكام زوجة النجم الانكليزي ديفيد بيكان ووالدة روميو أن اللاعب الشاب يشبه والده في العديد من الطباع وليس أخرها حبه لممارسة الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص. وتقول فيكتوريا إن روميو دأب منذ صغره على متابعة والده عندما كان لاعباً ثم بدأ في ممارسة الرياضة وهو صغير على أمل الوصول إلى مرحلة الاحتراف في علم كرة القدم. وأشارت الأم إلى أودلاها الباقين بروكلين وكروز والفتاة هاربر سفن ليس لديهم ميول رياضية بصورة كبيرة على الرغم من حرصهم على متابعة مباريات مانشستر يونايتد فريق والدهم السابق.

وعلى الرغم من أن يونايتد يعتبر فريق العائلة الذي شهد انطلاقة وتألق ديفيد بيكام إلا أن روميو لم يخفِ حبه لأرسنال وحرصه على متابعة مبارياته وهو ما يعتبر أمراً غريباً في العائلة المانشستراوية.