«باي باي لندن».. أيقونة فنية تحاكي التراث الفني الأصيل

الخميس Al wanees

يمثل كافيه «باي باي لندن» إحدى الأيقونات الفنية التراثية الأصيلة التي تحاكي تاريخ الفن والتراث الأصيل، فجوانب «الكافيه» المختلفة تحاكي هذا الفن وترويه للأجيال، من خلال رسوم كاريكاتيرية أبدعتها أنامل فنان كويتي.

وقد حرصت إدارة المكان على إبراز التراث المسرحي للمبدع عبد الحسين عبد الرضا – رحمه الله – لتكون شاهد عيان للأجيال الراغبة في التعرف على الكنوز المسرحية التي أبدعها جيل الرواد الأوائل والتي تمثل واجهة الكويت الحضارية أمام دول العالم.

ولم يكن الراحل ممثلاً عادياً، بل كان علامة مميزة في عالم الكوميديا عربياً وخليجياً، منحنا الابتسامة المغلفة بواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل مبسط وسهل أدركه الجميع صغاراً وكباراً.

ومثلما كان عبد الحسين عبد الرضا عملاقاً في أدائه، جاء تصميم كافية باي باي لندن ليحاكي الواقع والتراث الأصيل للمسرحية الخالدة باي باي لندن.

وتحرص إدارة «الكافيه» على افتتاح فروع أخرى تحاكي واقع «باي باي لندن» في أماكن مختلفة للديرة، بشكل يعزز من ثقافة الفن المسرحي ويعزز في الوقت نفسه ثقافة فهم التراث لدى الشباب من مختلف الأجيال.

