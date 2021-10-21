إلهام الفضالة: تكريمنا شرف وفخر وسعداء بهذه الخطوة

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ثمَّنت الفنانة إلهام الفضالة بحضورها كضيفة شرف وتكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس مع زوجها الفنان شهاب جوهر.

وقد اتى هذا التكريم ضمن تكريم عدد من نجوم الدراما العربية اعترافاً بجهود بذلوها لتطوير الفن العربي، وهم الفنانة نهال عنبر والممثلة نادين الخوري والموسيقي طاهر مامللي والممثلة هدى عبد اللطيف والممثل عيسى حراث كما كُرِّم حمد محمد الصبى، وهو مُخرج إذاعي من المملكة العربية السعودية وسبأ باهبري مذيع تلفزيوني سعودي، ولطفي البحري وكمال الشريف وهما إعلاميّان تونسيان، وكوثر الزّين أبو حويج وهي إعلامية تونسية- فلسطينيّة وإيناس جوهر رئيسة الإذاعة المصرية سابقاً.



وفي تصريح للفنانة الهام الفضالة التي تحدثت عن التكريم حيث قالت سعيدة جدا بوجودي في تونس الخضراء وايضا لحضور حفل مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريمي مع زوجي الفنان شهاب جوهر ونحن سعداء جدا بهذه الخطوة الجميلة العربية التي تعدينا من خلالها خطوط الخليج فهذا يعتبر شرفاً وفخراً في اننا قدمنا صورة جميلة للفن الذي جعلنا نصل الى هذه المرحلة.

وقد كان الافتتاح بحضور كل من أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد العواش ووزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط واحيت الحفل الفنانة نانسي عجرم وتمتد فعاليات المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية حتى 22 أكتوبر الجاري وأدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها، وقالت خلال كلمة لها في الحفل: لما تكون جميع الدول العربية متحدة نكون أقوى وأنجح وأتمنى الخير لجميع الدول، معربة عن فخرها بمشاركتها في حفل افتتاح المهرجان.



وقال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الذي كُرِّم في حفل الافتتاح، والذي يتواجد في تونس لزيارة عمل: إن التطور الذي يشهده القطاع الإعلامي يفرض علينا نحن العرب أن نتناقش ونتدبر لنضع توصيات للمستقبل، لأن مجتمعاتنا في حاجة لإعلام لا يخرّب وفي الوقت نفسه يساعد على بناء مجتمعات صحية. وعُرض خلال حفل الافتتاح شريط فيديو يتضمّن فقرات فنية وتراثية من العراق وكذلك من جمهورية الصين الشعبية التي تسجّل مشاركتها الخامسة على التوالي في هذا المهرجان. وسيسدل الستار على هذه الدورة 22 أكتوبر الجاري، بحفل فني للفنان السوري ناصيف زيتون، بالإضافة إلى توزيع جوائز المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على الفائزين.