محمد الديهان: «بيت الموسيقى» حاضنة للموسيقيين والفنانين

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صرح عضو اللجنة العليا لبيت الموسيقا د. محمد الديهان عن مشروع بيت الموسيقا وأهدافه وهي أن يكون حاضنة للموسيقيين والفنانين والفرق الغنائية الشعبية وأن تكون هناك حفلات منظمة للفرق الغنائية الشعبية وفقاً لرزنامة بيت الموسيقا اضافةً إلى التعليم الموسيقي وفق مناهج يشرف عليها أكاديميّون لبعض الآلات الموسيقية كآلة البيانو وآلة العود وآلة الكمان وستكون هناك ندوات يحاضر بها نخبة من الأساتذة المتخصصين والفنانين وأيضاً هناك ورش عمل لآلة القانون وآلة الكمان وورشة عمل عن صناعة آلة الكمان والعود وكيفية اختيار الآلة، وورشة عمل بعنوان ايقاعات من التراث الكويتي وسيشتمل بيت الموسيقى على دار الكتاب وهي مكتبة ستكون متخصصة في الموسيقا للباحثين والراغبين في المعرفة ودار الفنون الشعبية وهي تشمل تاريخ الفرق الغنائية الشعبية المعتمدة في المجلس الوطني وعرض بعض الآلات المستخدمة في الفرق الغنائية الشعبية، كما سيتم عرض بعض الآلات الموسيقية لبعض الدول الآسيوية والأفريقية، وسينطلق حفل الافتتاح في بيت الموسيقا بحفل موسيقي لفرقة الليوان بقيادة الأستاذ/ أحمد العود وستقدّم الفرقة مجموعة من أغاني الفنون الغنائية الكويتية وسوف يحيي الحفل عدد من المواهب الشبابية وذلك تشجيعاً ودعماً لهم بالاضافة إلى الفنان جاسم بن ثاني كما سيدشّن كتاب منهج خليل كارادومان لآلة القانون للدكتور بسام غازي البلوشي.