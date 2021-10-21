سيف نبيل يطلق «كليب» أغنيته الجديدة «عالمية»

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أطلق القمة الفنان العراقي سيف نبيل كليب أغنيته الجديدة بعنوان عالمية على قناته الخاصة على موقع يوتيوب. وقد تميّز الكليب ببساطته حيث حرص مخرج العمل دان حداد على إظهار سيف بصورة جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه سابقاً.

لاقت عالمية تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، فقد حصدت مليوناً ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب فقط خلال يومين من إطلاقها. وعالمية من توقيع المخرج دان حداد، كلمات محمد الواصف، وتوزيع عمر صباغ.

يذكر أن سيف قد حقق نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة حيث حصدت بعض الأعمال مثل ممكن، مُا أقدر أنساك، فدوة أروح أني وغيرها، نسب مشاهدات عالية جدا على يوتيوب ومختلف تطبيقات الموسيقا، الأمر الذي جعله من أهم نجوم الساحة الفنية في الوطن العربي.



من جهة أخرى، يستعد سيف لإطلاق مشاريع فنية جديدة عدة إضافة الى إحيائه سلسلة حفلات ضخمة قريباً. حيث التقى أخيراً في دبي مدير عام قطاعي الموسيقاى والإذاعات في مجموعة إم بي سي زياد حمزة في مكاتب إم بي سي غروب ، واتُّفق على التعاون فيما بين الطرفين والتحضير معاً لمهرجان موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يقدم سيف استعراضات

خاصة وحفلات ضخمة هناك. حيث سيتجه في الأيام القليلة المقبلة الى لبنان لبدء التدريبات والتحضيرات لعرضه الاستعراضي مع مجموعة من أهم المؤدين في الوطن العربي.

نشاط فني ملحوظ يقوم به القمة سيف نبيل في الآونة الأخيرة، فبعد إحيائه حفل ستار أون بورد الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، عقد سيف أخيراً سلسلة اجتماعات عمل مثمرة في دبي ستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة. وبالتوازي يستعد سيف لسلسلة أعمال فنية جديدة، وأهمها تصوير كليب لأغنيته الجديدة في منتصف أكتوبر الجاري والتي ستبصر النور قريباً.

ويعيش الفنان العراقي نجاح أغنية ممكن والتي أطلقها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وحقق العمل انتشاراً واسعاً، خاصةً عبر تطبيق تيك توك إضافةً إلى يوتيوب بأكثر من 91 مليون مشاهدة في أشهر قليلة.