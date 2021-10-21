وباء الإباحية الجنسية

آراء

منذ اسبوعين، نشرت جريدة اللوموند الفرنسية مقالات عدة عن فضيحة جنسية في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، مؤداها أن دراسة حديثة وشكاوى فردية كثيرة قد أظهرت أنه منذ خمسينات القرن الماضي تعرض حوالي ثلاثمئة وخمسين ألف طفل وامرأة لتحرشات واعتداءات جنسية من قبل بعض قساوسة ومسؤولي الكنائس الكاثوليكية في شتى بقاع فرنسا. تمثلت تلك الاعتداءات ابتداء من تحرشات لفظية ولمسية متكررة وانتهاء باغتصابات قسرية مهينة للكرامة.

الجانب الفضائحي الأكبر تمثل في غض الطرف من قبل كبار مسؤولي الكنيسة عما كان يجري وعدم التعامل، مثلما فعل غيرهم في كنائس أخرى عبر العالم كله، مع شكاوى بعض الضحايا وبعض المسؤولين الصغار في الكنيسة، خوفاً على سمعة الكنيسة ومكانتها في المجتمع.

الآن، وبعد أن عبّرت الضحايا بصوت علني عن الآلام التي تعانيها والشعور بالدونية الذي صاحب حياتها طيلة عقود، وبعد انفجار الموضوع في وجه من سكت واخفى، قرر المسؤولون فتح التحقيق والاعتذار المتأخر من الضحايا، الأحياء منهم والأموات.

إذا أضيف ذلك الى الفضائح شبه اليومية عبر العالم كله التي فجرتها مئات الألوف من النساء في وجه كبار الساسة والفن والأعمال والاعلام من الذين تحرشوا واعتدوا واغتصبوا ودمروا حياة البريئات، واستطاعوا بفضل ثرائهم ونفوذهم والانتهازيين من كبار محاميهم منع المحاكمة والمحاسبة ودفع الثمن..!

وإذا أضيف ما فعله جهاديو الاسلام بكذب وافتراء على هذا الدين، من استباحة لأعراض وعفاف الألوف من نساء الديانات الأخرى ومن السبايا، وما يفعله النخاسون بملايين نساء وفتيات موجات الهجرات من جراء حروب الأرض العربية، وعلى الأخص من الزواج الاكراهي من القاصرات ومن المتاجرة بشرف الجائعات الهائمات على وجوههن في المنافي وأهوال البحار...

وإذا أضيف الى كل ذلك ما أصبح وباء سلوكياً جنسياً تقوده هوليوود بأفلامها، وما تنشره بعض منصات ووسائل التواصل الاجتماعي بإباحيتها في عوالم الأطفال والبنات اليافعات، وما تنشره الصحف الصفراء من صور عري وقصص، وما توحي به الاعلانات التجارية من غرائز جنسية فاضحة لبيع هذه البضاعة أو تلك، وما تسهل أمر انتشاره والتجارة به بعض الحكومات والاستخبارات والميليشيات من شتى صنوف المخدرات والمنشطات الجنسية، ومن تسهيلات لشبكات الدعارة التي أصبحت إمبراطوريات لها مكاتبها وقصورها وميليشيات حمايتها ورعاتها من سياسيين وفنيين وأصحاب ثروة، وما انتشر من تساهل المجتمعات عبر العالم كله تجاه جميع الممارسات الجنسية المبتذلة غير الطبيعية في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية حيث انقلب الجنس الى ترديد لكلمات ومشاعر عاهرة وعنف متوحش وأشكال لا حصر لها من الفسق والفجور والشذوذ...

إذا أجرينا جرداً لكل تلك الممارسات في الواقع العالمي، وكل تلك التعبيرات الفنية الخادشة للحياء، وكل ذلك الاستعمال الممنهج لقلب حاجة جسدية ونفسية طبيعية الى ممارسات حيوانية فجة خارجة على كل الديانات السماوية، وكل القيم الأخلاقية الفلسفية، وكل الدراسات والبحوث العلمية في علوم النفس والاجتماع... أدركنا أننا أمام مؤامرة أخلاقية كبرى، سواء بقصد أو عدم قصد، تجتاح كل المجتمعات من دون استثناء، وتحتاج توجيه أصابع الاتهام الى أهم مصادر المؤامرة تلك بكل موضوعية وشجاعة.

فإذا كانت تلك الموجة قد وصلت الى دور العبادة التي كان يعتقد أنها دور أمان وعفة وسمو روح، واذا كانت مشاهد الاباحية قد «عشعشت» في صالونات كل البيوت وأمام كل أفراد العائلة، واذا كان قد أصبح كل طفل قادراً على التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي الاباحية من دون رقابة من قبل سلطات الدولة ومن دون قدرة على المنع من قبل العائلة... فإن الأمر قد أصبح وباءً يهدد التوازن الفنسي والروحي والأخلاقي لبلايين البشر، وبالتالي تدمير الكثير مما بنته الانسانية عبر العصور.

هذا موضوع كبير ومعقد الى أبعد الحدود ولكنه يحتاج أن يطرح للنقاش المجتمعي الجاد الواسع في الأرض العربية، اذ يكفينا ما فعله بنا الخارج والداخل من تدمير شامل ممنهج أوصلنا الى جحيم مادي لا يطاق حتى نضيف اليه جحيماً معنوياً ورمزياً وأخلاقياً كذاك الذي ينتظرنا في الحاضر والمستقبل.

انه موضوع يستهدف ويمس مباشرة قدرات وتوازن شابات وشباب الأمة، الأمل الوحيد المعوَّل عليه في انقاذ هذه الأمة، وبالتالي هو موضوع وجودي بامتياز.

