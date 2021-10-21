عودة الروح.. وضعف الوعي

آراء

عندما تهب الأمة، وتبدأ في مصافحة أحلامها، نجد أن الروح الفضفاضة التي ندير بها أمور حياتنا، ومقاليد استحقاقاتنا تنم عن ضعف حميمي مع الوعي السائد في المجتمع، في أكثر من دولة عربية لم تسفر الانتخابات سوى عن احتدامات، ولم ينتج عن الانحياز للقضاء سوى اللجوء للشوارع، بل لم ينشق المنشق على نفسه إلا في حالات عربية بعينها «السودان» مثلًا التي انقسم فيه الشارع الذي يرزح تحت وطأة الحاجة، لفريقين أحدهما يطالب بعودة السلطة المطلقة للعسكر، والاخر يحاصر الحكومة في عقر دارها مطالبًا إياها بأن تحل نفسها بنفسها.

وبين «البنين» نجد «الحرية والتغيير» في السودان وهم ينقسمون على خطابهم السياسي، وعلى مواقفهم «الثورية» إلى فرق وأحزاب، وإلى فتات ضيق المعبر، صغير الحجم، ضعيف الحيلة.

حدث ذلك في السودان، ويحدث في لبنان، ويحدث الأنكى والأمر في العراق.

الروح العامرة بالإيمان لم يعقبها وعي مجتمعي يقود الوطن إلى سلامة المقصد وحسن التدبير، بل إنه قادها إلى الانكفاء على ايديولوجياتها، وإلى الاحتكام لقوى خارجية، والارتهان دائمًا بأوامر عابرة للحدود.

المشكلة أن الوعي المجتمعي ومعه ضعف الدولة العربية في محيطها الإقليمي وعلى صعيدها «الإنشائي» الدولي جعل من القوى السياسية مجرد حائط رخو يمكن هدمه بسهولة، بل يمكن استخدامه بعد أن امتلأ بالشقوق والثقوب والمتاهات التي يمكن التسلل إليها كمخلب قط في ظهر أي حركة سياسية منحازة لمصالح الشعب، وغير مكترثة بالمعتقد الأيديولوجي البراجماتي الراديكالي العقيم.

وللأسف الشديد، ولسوء الطالع أن القوى السياسية الناهضة غير الناضجة أصبحت تستخدم اللافتات العقائدية وحقوق الإنسان وأسنة المصاحف، كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية ومصالح حزبية، ومكاسب لصالح أطراف ترعى تدميرًا تحت السطح.

أصبح كل طرف في بعض المعادلات الإقليمية، ليبيا، تونس، اليمن غير السعيد، ومعهم لبنان وسورية والعراق والسودان بشكل أو بآخر، يهيمون تشدقًا بسلطة الديموقراطية المطلقة، الحرية غير المنضبطة، والقصاص العادل من كل من كان غير عادلٍ في الماضي ومازالت بصماته تعشش وجوديًا في اوكار التيارات السياسية الملونة بألف لون ولون.

نقول ذلك ونحن على بعد أميال قلائل من أفغانستان، حيث التربة العربية الخصبة لتكرار المشهد الأفغاني الدامي، وعلى مسافة واحدة من شق الصف المجتمعي في كل من العراق ولبنان والسودان وما خفي أعظم.

التجربة الأفغانية قريبة من حدودنا وما يرعى تحت رمادها، وما ينهض من بين اطلالها يشي بأن هناك خطراً «ما» يقترب، وأن هناك شيئاً «ما» يحمل اسم داعش «خوراسان» أو ميليشيا «أولياء الدم» أو «العصائب»، أو غيرهم بدأوا في الظهور على هيئة «ذئاب متفردة» لكي تُعبر كل ميليشيا عن شخصيتها المستقلة بل وعن أجندتها الوطنية الواضحة.

في لبنان مثلًا انقسامات بعد أن استيقظ الشارع الشاب متأخرا.. فرق وطوائف هي نفسها التي تمترست خلف أجواء الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي، قوى وتيارات تحمل أسماءً متكررة «القوات اللبنانية»، «الوطني الحر»، جماعة أمل، وحزب الله، والمستقبل، و«الدروز» وما أدراك ما «الدروز»، جميعها تيارات وقوى سياسية ليست ناهضة، لكنها كانت ومازالت موجودة في ضمير النسيج اللبناني الحاكم لمقاليد الأمور حتى اللحظة.

في جميع الأحوال سنجد أن عودة الروح مخترقة بضعف الوعي، وانزواء الوطن تحت عباءة الأمة، هو الشعار الفضفاض الذي ترفعه «الفصائل» لكي يحفظ ماء وجهها، ويغطي دمامة مقصدها، ويحرس نواياها السيئة.

مصلحة الجماعة التي لعبت دورًا في تشتيت العقل المصري قبل أكثر من عشر سنوات وتغليبها على شكل الدولة، وقوة الميلشيا المزعومة في مواجهة قوة الجيش النظامي المعتبر، هي التي تتكرر مشاهدها اليوم تحت أسماء أخرى، وبأشكال وظروف ومعطيات أخرى في المحيط العربي القريب من مصر التي أفلتت ربما بمفردها من تلك الأشكال الوافدة، وغيرها من التشكيلات العائدة تارة من زخم التاريخ البعيد وأخرى من تدخلات الموقف الفكري الراهن المهيض، وأخيرة من خلال مشكلات مجتمعية حقيقية يتم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حرية وأمن وأمان وحياة المجتمع.

الوطن العربي يعاني من ضعف الوعي المؤقت، من غيبوبة لحظية، لا يكاد يتفق فيه الشقيقان حتى يختلفا، ولا يكاد يصطف أو يلتف حوله المريدون حتى يتفرقوا ويذهب كل إلى طريق.

قد يكون لغياب المشروع الوطني الشامل الجامع للأمة رجاحته في المشهد، وربما يكون لضعف البنية التكوينية للعقل العربي الراهن دوره في تحقيق الاختراق الوطني للوعي المجتمعي الذي يعاني من تهتك النظم التعليمية والأوضاع الاقتصادية، والأحلام المجتمعية والعودة بها إلى الوراء مئات السنين وربما أبعد.

عودة الروح لا تُغني عن عودة الوعي، فعندما تحدث الكاتب العربي الكبير توفيق الحكيم عن العودة المحمودة «للعودتين»، إحداها في مسرحية شهيرة، والأخرى في كتاب استهل به حقبة السبعينيات، كان الأديب الكبير يقرأ في صفحات المستقبل غير المشرق الكثير من «الوهن»، والكثير من الضعف سواء في الروح الفضفاضة التي لا تكفي وحدها للقياس، أو في الوعي المفقود الذي قد يكلفنا عودته الكثير من الضحايا، والقليل من الانتماء.

